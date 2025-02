Za večji spektakel na VN Monaka obvezna dva postanka

Dirka v monaški kneževini je znana po svojih ovinkastih ulicah, večinoma pa je nespremenjena vse od prve dirke leta 1929. Lani je prva deseterica dirkačev končala na istih mestih, na katerih je dirko tudi začela. Velikost in masa sodobnih dirkalnikov namreč praktično onemogočata prehitevanja na tej 3,4 kilometra dolgi stezi.

Nizozemec Max Verstappen je lani končal na šestem mestu, za Ferrarijevim Monačanom Charlesom Leclercom, med dirko pa se je pritoževal svoji Red Bullovi ekipi, češ da je to res dolgočasno dirkanje. "Moral bi si prinesti vzglavnik," je dodal.

Odločitev vodstva tekmovanja po dveh obveznih postankih, ki bo veljala tako za dirke v suhem kot mokrem vremenu, so sprejeli z namenom "izboljšati dirkalni spektakel", so pojasnili pri vodstvu tekmovanja na predsezonskih testiranjih, ki so se to sredo začela v Bahrajnu. Dirkači bodo tako morali uporabiti vsaj tri komplete gum, od tega v suhem vremenu najmanj dva različna.