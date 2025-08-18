Dirkači formule 1 so na poletnih počitnicah, saj tri avgustovske konce tedna ni dirke. Kot je razbrati iz njihovih objav na družabnih omrežjih, je večina dirkalnike zamenjala za čolne, kombinezone pa za kopalke. Sezona se nadaljuje čez 10 dni.

Svetovno prvenstvo formule 1 se nadaljuje zadnji avgustovski konec tedna, ko je na sporedu VN Nizozemske v Zandvoortu. Odpeljali bodo še 10 dirk. Po 14 v skupnem seštevku vodi Oscar Piastri, ki ima pred ekipnim tekmecem v McLarnu devet točk prednosti. Tretji Max Verstappen (Red Bull), ki ne verjame več v kakšno zmago letos, zaostaja 97 točk.

Počitnice je najtežje čakal Lewis Hamilton (Ferrari), ki si je po seriji slabih rezultatov želel popolnega odklopa od formule 1 in je dejal, da bo poletje preživel z domačimi. Večina drugih dirkačev se je odločila za sprostitev na čolnih in jahtah v Sredozemlju, Charles Leclerc (Ferrari) je delil fotografije z dekletom. Seveda niso pozabili tudi na vzdrževanje kondicijske priprave, Carlos Sainz mlajši (Williams) denimo kot običajno kolesari nad Monte Carlom. "Pogrešam dirkanje, uživam na počitnicah," je denimo zapisal George Russell (Mercedes), ki se je ta teden že vrnil v telovadnico.