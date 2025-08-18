Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
19.00

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
McLaren Ferrari Lando Norris Oscar Piastri Charles Leclerc Carlos Sainz ml. Lewis Hamilton Formula 1

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 19.00

46 minut

Poletne počitnice za dirkače formule 1

Dirkalnike in asfalt zamenjali za čolne in morje

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Spa Charles Leclerc Lando Norris Oscar Piastri | Dirkači formule 1 so kombinezone in dirkalnika za nekaj tednov zamenjali za kopalke in čolne. | Foto Reuters

Dirkači formule 1 so kombinezone in dirkalnika za nekaj tednov zamenjali za kopalke in čolne.

Foto: Reuters

Dirkači formule 1 so na poletnih počitnicah, saj tri avgustovske konce tedna ni dirke. Kot je razbrati iz njihovih objav na družabnih omrežjih, je večina dirkalnike zamenjala za čolne, kombinezone pa za kopalke. Sezona se nadaljuje čez 10 dni.

Charles Leclerc Ferrari
Sportal Leclerc vzel nazaj besede, Hamiltona ne smemo odpisati

Svetovno prvenstvo formule 1 se nadaljuje zadnji avgustovski konec tedna, ko je na sporedu VN Nizozemske v Zandvoortu. Odpeljali bodo še 10 dirk. Po 14 v skupnem seštevku vodi Oscar Piastri, ki ima pred ekipnim tekmecem v McLarnu devet točk prednosti. Tretji Max Verstappen (Red Bull), ki ne verjame več v kakšno zmago letos, zaostaja 97 točk.

Počitnice je najtežje čakal Lewis Hamilton (Ferrari), ki si je po seriji slabih rezultatov želel popolnega odklopa od formule 1 in je dejal, da bo poletje preživel z domačimi. Večina drugih dirkačev se je odločila za sprostitev na čolnih in jahtah v Sredozemlju, Charles Leclerc (Ferrari) je delil fotografije z dekletom. Seveda niso pozabili tudi na vzdrževanje kondicijske priprave, Carlos Sainz mlajši (Williams) denimo kot običajno kolesari nad Monte Carlom. "Pogrešam dirkanje, uživam na počitnicah," je denimo zapisal George Russell (Mercedes), ki se je ta teden že vrnil v telovadnico.

Hungaroring Lando Norris McLaren
Sportal Do zadnjega kroga dvoboj McLarnov za zmago, Leclerc znorel na ekipo
McLaren Ferrari Lando Norris Oscar Piastri Charles Leclerc Carlos Sainz ml. Lewis Hamilton Formula 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.