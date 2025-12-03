Noro, kaj je uspelo Verstappnu. Da lahko spet ukrade naslov.

V nedeljo popoldne bo odločen letošnji svetovni prvak formule 1, in toele na zadnji, 24. dirki! V najboljšem položaju je Lando Norris, ki mu ne glede na rezultat obeh tekmecev zadošča že tretje mesto. A če sta dirkača McLarnove ekipe pod enormnim pritiskom – Oscar Piastri, ki je vodil večji del sezone, zdaj zaostaja 16 točk – je Max Verstappen povsem sproščen. Na zadnjih devetih dirkah je zaostanek za vodilnim s 104 zmanjšal na 12 točk. Skoraj izgubljeno sezono lahko pretvori v šampionsko, peto zaporedno!

Max Verstappen je leta 2021 po kontroverznem razpletu na zadnji dirki v Abu Dabiju osvojil enega od svojih štirih naslovov. Foto: AP / Guliverimage Zadnje dejanje letošnjega svetovnega prvenstva formule 1 bo prihajajoči konec tedna velika nagrada Abu Dabija. Ta je na sporedu sedemnajstič. In na njej zmagujejo samo najboljši: petkrat jo je dobil sedemkratni prvak Lewis Hamilton, štirikrat štirikratni prvak Max Verstappen in trikrat še en štirikratni prvak Max Verstappen. Drugič jo lahko osvoji Lando Norris, s čimer bi tudi on postal svetovni prvak.

A Anglež ima pred 24. dirko samo še 12 točk prednosti pred Verstappnom, v igri za lovoriko pa je še njegov ekipni tekmec v McLarnu Oscar Piastri, ki zaostaja 16 točk. V Abu Dabiju se je že odločal prvak, nazadnje leta 2021, ko je Verstappen v zadnjem krogu prehitel Hamiltona in mu "ukradel" lovoriko. Šlo je za precej kontroverzen razplet dirke, saj je večina menila, da bi se dirka morala končati za varnostnim avtomobilom, a je Nizozemec dobil še en krog, bil pa je na novih pnevmatikah. Pozneje je direktor dirke Michael Massi izgubil službo.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Abu Dabija:



2024 – Lando Norris (McLaren)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)



Časovnica VN Abu Dabija:



Petek, 5. december

10.30 prvi trening

14.00 drugi trening



Sobota, 6. december

11.30 tretji trening

15.00 kvalifikacije



Nedelja, 7. december

14.00 dirka

Verstappen je zaostajal že 104 točke

Za McLaren je najbolj boleča diskvalifikacija obeh dirkačev v Las Vegasu. Foto: Reuters In podobno dramatičen je lahko razplet letošnje sezone, česar pred tremi meseci ni pričakoval nihče, niti Verstappen. Poleti se je McLaren zdel nepremagljiv, dosegli so štiri zaporedne dvojne zmage. Menili smo, da bo ob koncu sezone ostal samo še dvoboj za prvaka med Piastrijem in Norrisom. A je McLaren prenehal razvijati dirkalnik, Red Bull pa se ni ustavil. Norrisu se je sezona zapletla po odstopu na Nizozemskem, Piastriju pa po ničli v Azerbajdžanu.

Aktualni prvak je imel na začetku jeseni več kot sto točk zaostanka, a na zadnjih devetih dirkah ni bil slabši kot tretji – pet zmag, dve drugi mesti in dve tretji. Avstralec je izgubil vodstvo, potem ko šest dirk zapored ni bil na stopničkah. Povedel je angleški dirkač. Ko se je v Las Vegasu zdelo, da je lovorika njegova, pa je sledila diskvalifikacija in to nedeljo še četrto mesto v Katarju, po taktični napaki McLarnove ekipe.

Kako je Verstappen zmanjševal zaostanek za vodilnim na prvenstvu:



VN Nizozemske - 104 točke zaostanka

VN Italije - 94

VN Azerbajdžana - 69

VN Singapurja - 63

VN ZDA - 40

VN Mehike - 36

VN Brazilije 49

VN Las Vegasa - 23

VN Katarja - 12

Kako lahko osvojijo lovoriko

Lando Norris je še vedno v najboljšem položaju. Foto: Reuters Še vedno je v najboljšem položaju za naslov svetovnega prvaka Norris. Če bo 26-letnik prvi, drugi ali tretji, je lovorika njegova. Če bo četrti ali peti, Verstappen ne sme zmagati. Če bo šesti ali sedmi, Verstappen in Piastri ne smeta zmagati. In tako naprej. Skratka ne sme osvojiti 12 točk manj od Nizozemca in 16 manj od Avstralca. Če mu ne bo spet kaj spodletelo, slabši kot tretji ne bi smel biti. Zato sam pravi, da je pred VN Abu Dabija miren. Načrt pa ohranja enak: gre na zmago.

Kdor se zadnji smeje ... Verstappen ve, kako je to. Foto: Reuters Na drugi strani bo Verstappen prvak samo, če zmaga in bo Norris četrti ali slabši, ali če bo drugi in bo Norris osmi ali slabši ter Piastri tretji ali slabši. Tretji scenarij za branilca lovorike pa je njegovo tretje mesto, deveto Norrisa in drugo ali slabše Piastrija. Slednjemu za naslov šteje prvo mesto, če bo Norris slabši kot šesti ali pa drugo mesto, če bo Verstappen četrti ali slabši in Norris deseti ali slabši.

Na Piastrija na začetku sezone ni nihče zares računal, a je vodil večji del prvenstva. Foto: Reuters Za Norrisa in Piastrija bo izguba lovorike veliko razočaranje, za Verstappna bi bila velika nagrada, če jo dobi. Že izgubljeno sezono je namreč pretvoril v odlično drugo polovico. "Sem povsem sproščen. Zaostajam samo še 12 točk. Na dirko bom šel poln pozitivne energije. Skušam bom narediti vse, kar bom lahko. Če ne osvojim naslova, bom še vedno imel odlično sezono. Meni je torej vseeno."

Točke se v formuli 1 delijo za prvih deset mest po sistemu: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.

Skupni seštevek pred zadnjo dirko sezone (23/24):