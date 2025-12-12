Lewis Hamilton je zavrnil namigovanja, da bo predčasno sklenil kariero v formuli ena. S Ferrarijem je lani podpisal večletno pogodbo, oddelal je šele prvo sezono. A tako slabe še ni imel. "Še vedno sanjam. In za sanje bom delal naprej."

Kljub najslabši sezoni v karieri dirkača formule ena sedemkratni prvak Lewis Hamilton ne bo vrgel puške v koruzo. Prvič ni bil niti na eni dirki na zmagovalnem balkonu, po 24 dirkah je zbral 86 točk manj od Charlesa Leclerca v drugem Ferrariju. Prvenstvo je končal kot šesti v dirkaškem seštevku. Čeprav je bil do ekipe precej kritičen in je po zadnji dirki komaj čakal, da se odklopi od formule ena, pa o predčasnem koncu kariere noče niti slišati.

Lewis Hamilton se bo po počitnicah vrnil poln nove energije. Foto: Guliverimage "Rad delam, kar delam. Rad dirkam. Ljudje, ki so mi blizu, me podpirajo. Prav tako navijači. Še vedno sanjam. In za sanje bom delal naprej," je v odziv na namigovanja, da razmišlja o upokojitvi, dejal britanski dirkač. Sanja, da bi svetovni prvak postal še s Ferrarijem, najbolj ikonično ekipo formule ena. Prvo lovoriko je leta 2008 osvojil z McLarnom in nato še šest z Mercedesom, za katerega je dirkal 12 let.

Samo ena stvar je, ki je iz formule ena ne bo pogrešal. Da mu na vsakem koraku sledijo fotografi in novinarji. "Veselim se, da se mi s tem nekega dne ne bo več treba ukvarjati." Za zdaj mu bo dovolj, da se bo odklopil od formule ena samo za nekaj tednov. "Odklopil se bom, z nikomer ne bom govoril. To zimo me ne bo nihče mogel priklicati. Sploh ne bom imel pri sebi telefona. Tega se res veselim," je dejal po VN Abu Dabija.

Tako Hamilton kot Leclerc sta bila tekom sezona večkrat kritična do ekipe. Direktorju koncerna Ferrari Johnu Elkannu to ni bilo všeč. Šef Ferrarijeve ekipe formule ena Frederic Vasseur pa je svoja dirkača zdaj podprl. "Po radijskih zvezah sta vedno zelo čustvena. Saj poznate Charlesa, da je najprej kritičen do sebe in nato še do ekipe. A to je vedno mišljeno pozitivno, da bi vsi svoje delo opravili bolje."