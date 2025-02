Dirkači formule ena odštevajo ure #video

Čas je za drugo dejanje 75. sezone prvenstva formule ena – zimska testiranja. Od srede, 28. februarja, do petka, 30. februarja, jih gosti Bahrajn. Vsak dan bodo lahko nove dirkalnike – nekaj ekip jih je že pokazalo – na progi preizkušali osem ur. Ker se tehnični pravilnik bistveno ni spremenil, so dirkalniki na prvi pogled podobni lanskim, ekipe so pozimi delale predvsem na aerodinamičnih izboljšavah. Prva dirka bo 16. marca v Melbournu.

Lewis Hamilton v svojem prvem ferrariju SF-25 Foto: Guliverimage Že v sredo, prvi od treh testnih dni, bo predvidoma na stezi vseh 20 dirkačev, eden dopoldne, drugi popoldne. Pred tednom dni so ekipe na skupni predstavitvi v Londonu pokazale barvno shemo dirkalnikov za sezono 2025, zdaj bodo z novimi dirkalniki prvič zapeljali na stezo. Pred začetkom testiranj je v ponedeljek oziroma torek nekaj ekip svoj novi dirkalnik že pokazalo, vsaj na fotografijah (Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Alpine), nekatere pa tudi na stezi.

The W16 hits the track for the first time😍 pic.twitter.com/G5uwROfN8Q — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 25, 2025

Oh hey, W16 👋 pic.twitter.com/Su2JcacEwp — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 25, 2025

Mercedes in Alpine sta torek izkoristila za prve kroge z dirkalnikom W16 oziroma A525, že v ponedeljek pa je bil na asfaltu AMR25. Aston Martin je ob McLarnu edini, ki je obdržal oba voznika iz lanske sezone, to sta Španec Fernando Alonso in Kanadčan Lance Stroll. Vsaka ekipa ima možnost odpeljati nekaj krogov z novim dirkalnikom še pred uradnim testiranjem z namenom promocijskega fotografiranja in snemanja.

Every angle of the A525 😮‍💨📐 pic.twitter.com/N6Bd8S9gFK — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 24, 2025

Sights and sounds of #AMR25. 🔊 pic.twitter.com/SZsM3V149x — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 24, 2025

V Lusailu v Bahrajnu je prvi novo srebrno puščico – znova bolj črno kot srebrno – na stezo zapeljal Britanec George Russell. Ta je po odhodu Lewisa Hamiltona k Ferrariju postal prvi adut Mercedesove ekipe. Čez dobra dva tedna v Avstraliji debi na dirki formule ena z W16 čaka italijanskega najstnika Kimija Antonellija. Tudi Alpine ima v ekipi novinca, Avstralca Jacka Doohana, sina motociklistične legende Micka Doohana. Francoz Pierre Gasly je sicer prvo orožje francosko-angleške ekipe.

Lewis Hamilton in Charles Leclerc sta SF-25 preizkusila že pred dnevi v Italiji:

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen in Liam Lawson

Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in Jack Doohan

Haas: Oliver Bearman in Esteban Ocon

Racing Bulls: Juki Cunoda in Isack Hadjar

Williams: Alex Albon in Carlos Sainz

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto



Koledar dirk formule 1 2025:



16. marec: VN Avstralije (Melbourne)

23. marec: VN Kitajske (Šanghaj)

6. april: VN Japonske (Suzuka)

13. april: VN Bahrajna (Sahir)

20. april: VN Savdske Arabije (Džeda)

4. maj: VN Miamija (Miami)

18. maj: VN Emilije Romanje (Imola)

25. maj: VN Monaka (Monte Carlo)

1. junij: VN Španije (Barcelona)

15. junij: VN Kanade (Montreal)

29. junij: VN Avstrije (Spielberg)

6. julij: VN Velike Britanije (Silverstone)

27. julij: VN Belgije (Spa Francorchamps)

3. avgust: VN Madžarske (Budimpešta)

31. avgust: VN Nizozemske (Zandvoort)

7. september: VN Italije (Monza)

21. september: VN Azerbajdžana (Baku)

5. oktober: VN Singapurja (Singapur)

19. oktober: VN ZDA (Austin)

26. oktober: VN Mehike (Ciudad de Mexico)

9. november: VN Brazilije (Sao Paulo)

22. november: VN Las Vegasa (Las Vegas)

30. november: VN Katarja (Lusail)

7. december: VN Abu Dabija (Abu Dabi)