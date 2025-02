Prvenstvo formule 1 2025, 75. svetovno prvenstvo pod tem imenom, je vse bližje. Naslednji teden 18. februarja bodo v londonski O2 areni prvič pripravili posebno predstavitev vseh 10 ekip, nato bodo ekipa v dneh do testiranj ali pa na samih testiranjih še same pokazale svoj nov dirkalnik. Testiranja sledijo med 26. in 28. februarjem v Bahrajnu, kjer bo letos šele četrta dirka prvenstva. Uvod po starem v Melbournu, tretji marčevski konec tedna.

Iz tovarn nazaj na asfalt

Lewis Hamilton konec januarja prvič v Ferrariju. Foto: Reuters Zadnji mesec in pol je delo potekalo predvsem v tovarnah, kjer so izpopolnjevali nove dirkalnike, ki bodo sicer ob nespremenjenih pravilih ostali precej podobni. Nekaj dirkačev je bilo s starimi dirkalniki že na stezi, predvsem Lewis Hamilton, ki je spoznaval svojo novo ekipo, Ferrari. Vse ekipe pa lahko za potrebe snemanja promocijskega materiala naredijo nekaj krogov tudi z novimi dirkalniki. Aktualni konstruktorski prvak McLaren ja ta četrtek to storil na dirkališču v Silverstonu. In kar sam prve fotografije svojega novega dirkalnika tudi poslal v javnost. Barve dirkalnika še niso takšne, kot bodo na dirkah, saj uradnega barvne sheme pred predstavitvijo v Londonu ekipe ne smejo razkriti. Pa tudi same tega ne bi želele, McLaren ga je tako obarval v kamuflažne barve, da se prav vsi aerodinamični elementi na njem ne vidijo najbolje.

Is that the MCL39 we see? 🕵️👀 pic.twitter.com/b10Fblf8VF — McLaren (@McLarenF1) February 13, 2025

"Ekipa je izjemno trdo delala"

Oscar Piastri želi več kot samo zmago ali dve. Foto: Reuters MCL39 je evolucija lanskega s kar nekaj posodobitvami, pravi vodja ekipe Andrea Stella. "Ekipa je izjemno trdo delala, da bi se čim bolje pripravila na začetek sezone," je povedal Stella. "Iz naših lanskih bitk smo se veliko naučili, kar nam bo koristilo pri doseganju našega letošnjega cilja." Lando Norris, ki je lani zasedel skupno drugo mesto za Maxom Verstappnom (Red Bull), in Oscar Piastri bosta novo sezono začenjata z enakimi možnostmi v boju za naslov, kot pravijo v moštvu znova ne bo favoriziranja znotraj ekipe. Lani jih je to morda celo stale dirkaške lovorike. "Trdo sem delal, da bi se pripravil na sezono, ki je pred nami. Razlike na vrhu bodo verjetno neverjetno majhne, in navdušen sem nad prostorom za izboljšave po dveh sezonah v tem športu," je dejal Piastri.