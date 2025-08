Norris dvakrat najhitrejši, Alonsa muči hrbet

Charles Leclerc Foto: Reuters Lando Norris (McLaren) je na prvem treningu na Hungaroringu pri Budimpešti odpeljal najhitrejši čas kroga, 1:16.052. Na drugem mestu je 19 tisočink zaostal Oscar Piastri (McLaren), ki je pred letom dni prav na tej stezi dosegel svojo prvo zmago v formuli 1. Zdaj jih ima že osem in je s 16 točkami prednosti pred britanskim ekipnim tekmecem vodilni v letošnji sezoni. Dve desetinki je na tretjem mestu zaostal Charles Leclerc (Ferrari), že šest pa Isack Hadjar (Racing Bulls) in Lewis Hamilton (Ferrari) na četrtem in petem mestu. Aktualni prvak Max Verstappen, ki je pred začetkom dirkaškega konca tedna ovrgel še zadnje govorice o svoji prihodnosti v Red Bullu, je dosegel deveti čas treninga.

VN Madžarske, prvi prosti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:16,052

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,019

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,217

4. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,629

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,682

6. Oliver Bearman (Haas) +0,826

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,828

8. George Russell (Mercedes) +0,873

9. Max Verstappen (Red Bull) +0,888

10. Lance Stroll (Lance Stroll) +0,906

11. Alex Albon (Williams) +0,932

12. Esteban Ocon (Haas) +0,952

13. Pierre Gasly (Alpine) +1,071

14. Liam Lawson (RRacing Bulls) +1,132

15. Carlos Sainz (Williams) +1,143

16. Felipe Drugovic (Aston Martin) +1,217

17. Juki Cunoda (Red Bull) +1,341

18. Franco Colapinto (Alpine) +1,412

19. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,600

20. Paul Aron (Sauber) +2,136

Felipe Drugovich je za en trening zamenjal Fernanda Alonsa. Foto: Reuters Prvi prosti trening je izpustil veteran Fernando Alonso (Aston Martin), a ne zato, da bi dali priložnost za učenje mlademu Felipeju Drugovichu, temveč zaradi poškodbe. "Fernando ima po dirki v Spaju manjšo mišično težavo. Zaradi zgoščenega koledarja ni bilo časa za okrevanje. Včasih nimamo časa niti za spanje, ker toliko potujemo," je razlagal vodja ekipe Aston Martin, Mike Krack. "Zato smo se odločili, da dobi nekaj ur več za okrevanje in izpusti prvi trening, ki je običajno najmanj pomemben. Načrt je, da bo v dirkalniku za drugi trening." Vprašanje je sicer, koliko lahko nekaj ur pomaga. "Ne gre toliko za uro, bolj gre za število krogov," je še dejal Krack. Gre pa za mišice na hrbtu.

Team Statement:

"In the days following the Belgian Grand Prix, Fernando Alonso has been managing a muscular injury in his back.



As he continues with treatment this morning, he has chosen to sit out of FP1.



Felipe Drugovich will drive in FP1 alongside Lance Stroll.



A decision… pic.twitter.com/E8hmUw09mu