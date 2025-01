"Korak v novo ero," je Ferrarijeva ekipa formule 1 zapisala na družbenih omrežjih ob posnetku, ko Lewis Hamilton prvič v rdečem kombinezonu stopi skozi vrata na Ferrarijevo testno stezo v Fioranu. S starim Ferrarijevim dirkalnikom je v sredo odpeljal prve kroge in tako tudi uradno začel svojo 19. sezono v formuli 1, prvo pri Ferrariju oziroma prvo, ko ne bo povezan s srebrnim Mercedesom. Poglejte v videoposnetku.

To so prvi posnetki Hamiltona v rdečem kombinezonu in rdečem dirkalniku (vir: Reuters):

Dogajanje je v Fioranu spremljalo nekaj sto tifosov. Foto: Reuters Britanski dirkač je prvih šest sezon v formuli 1 odpeljal z ekipo McLaren Mercedes, naslednjih 12 z Mercedesovo tovarniško ekipo s sedežem v Angliji. Pred letom dni se je odločil, da bo v sezoni 2025 kariero nadaljeval v Italiji, pri legendarni ekipi Ferrari. Lewis Hamilton, rekorder s sedmimi naslovi svetovnega prvaka in s 105 zmagami, je nedavno dopolnil 40 let. S Charlesom Leclercom bo v sezoni 2025 tvoril udarni dvojec, ki bo poskočnemu konjiču iz Maranella skušal pridirkati prvi konstruktorski naslov po letu 2008 in prvega dirkaškega po letu 2007 (Kimi Räikkönen). V ponedeljek je zmagovalec dveh dirk iz minule sezone prvič obiskal Ferrarijevo tovarno v Maranellu, to sredo pa prvič zapeljal s Ferrarijevim dirkalnikom na stezo v Fioranu. Vozil je dirkalnik SF-23, torej iz sezone 2023. Novega bo lahko samo na uradnih tridnevnih zimskih testiranjih konec februarja. Izza ograje je dogajanje spremljalo nekaj najbolj zvestih tifosov.

Hamilton, ki se je srečal tudi s Pierom Ferrarijem, Enzovim sinom, je predstavil še dve novosti. Ima novo čelado. Ne bo več dirkal z do zdaj značilno rumeno-vijolično-črno čelado, ampak bo v Ferrariju sedel z rumeno-rdečo čelado. V njegovo ekipo se po dveh letih vrača Angela Cullen. Ta mu je kot fizioterapevtka in osebna asistentka stala ob strani ob vseh največjih uspehih pri Mercedesu. Nazadnje je delala z Marcusom Armstrongom v prvenstvu indycar, zdaj pa bo znova Hamiltonu stala ob strani tudi na samih dirkah.

A striking yellow to complete the 2025 look 💛 pic.twitter.com/K9rmYWf9t1 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 22, 2025

Štiriindvajset dirk dolgo prvenstvo formule 1 2025 se začenja sredi marca z VN Avstralije (16. marec). Zimska testiranja bodo med 26. in 28. februarjem. Prvič bodo pripravili skupno predstavitev dirkalnikov in ekip, in sicer 18. februarja v Londonu.