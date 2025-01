Lewis Hamilton začenja novo poglavje v rdečem #video

Britanski dirkač formule ena Lewis Hamilton se je včeraj predstavil navijačem Ferrarija v Fioranu blizu Maranella, kjer je sedež te kultne italijanske znamke. "Imel sem srečo, da sem v svoji karieri dosegel stvari, za katere nikoli nisem mislil, da so mogoče, a del mene je vedno sanjal o dirkanju v rdečem," je zapisal 40-letni Anglež, ki je v 17 sezonah dirkanja za McLaren in Mercedes osvojil sedem naslovov prvaka in dosegel 105 zmag.