Ferrari bo dobavljal motorje za novo ekipo v formuli 1

Avtomobilski koncern Ferrari bo od leta 2026 dobavljal motorje za ekipo Cadillaca v formuli 1, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Američani bodo namreč po naslednji sezoni postali 11. ekipa med elito avtošporta, a so si vsaj za nekaj let prizadevali pridobiti partnerja za dobavo pogonskih agregatov.

Ferrari in Cadillac sta sklenila večletno pogodbo, a nista razkrila, do kdaj naj bi trajalo sodelovanje, ki ne sme biti daljše kot do konca tega desetletja.

Ameriški koncern General Motors in investicijsko podjetje TWG Global sta z vodstvom formule 1 v preteklih tednih sklenila dogovor, da Cadillac postane 11. moštvo med elito avtošporta ob obstoječi deseterici, ki bo del sezone 2025.

Cadillac se je ob tem zavezal, da bo do konca tega desetletja razvil lastne motorje za formulo 1, so še sporočili 30. novembra ob sklenitvi dolgoročnega sodelovanja z vodstvom tekmovanja. To mora vse skupaj le še formalizirati.

Cadillac se je zavezal, da bo do konca tega desetletja razvil lastne motorje za formulo 1. Foto: Guliverimage

Cadillac si je dlje časa prizadeval vstopiti v F1, a so prvotno ponudbo ameriške ekipe januarja letos zavrnili, a kljub temu nadaljevali dialog, piše Sky Sports.

Za vključitev 11. ekipe v startno vrsto formule 1 si je prizadevala tudi Mednarodna avtomobilistična zveza.