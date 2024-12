Izjemen podvig Leclerca, a je po 26 letih prvak McLaren

Lando Norris je dosegel svojo četrto zmago sezone. Foto: Reuters "Izjemno leto, naslednje leto pa bo tudi moje leto," je ob prečkanju ciljne črte na zadnji, 24. dirki letošnjega svetovnega prvenstva formule ena dejal podprvak Lando Norris (McLaren). "Moj cilj je, da naslednje leto postanem svetovni prvak." Po izvrstnem štartu je vodil od prvega zavoja do zadnjega in si pridirkal četrto zmago v kraljici avtomotošporta. Njegova ekipa je konstruktorski prvak, prvič po letu 1998, ko sta zanjo dirkala še Mika Häkkinen in David Coulthard. Ferrari je imel sicer zelo dobro dirko: Carlos Sainz je na svoji zadnji dirki s poskočnim konjičem na dirkalniku osvojil drugo mesto, Charles Leclerc pa je po štartu z 19. mesta karirasto zastavo videl kot tretji. Razlika med McLarnom in Ferrarijem je na koncu torej vsega 14 točk (pred to dirko je bila 21).

Lewis Hamilton je po koncu dirke naredil nekaj "krofov" na štartno-ciljni ravnini. Foto: Reuters Če je Leclerc pridobil kar 16 mest, jih je Lewis Hamilton (Mercedes), ki bo naslednje leto, ko bo že imel 40 let, njegov novi ekipni tekmec v Ferrariju, 13. V zadnjem krogu ga je predse spustil še George Russell, tako so se pri angleško-nemški ekipi poslovili od dirkača, ki je z njimi osvojil šest naslovov dirkaškega prvaka (prvega je osvojil z McLarnom). "Lewis, to je bilo dirkanje svetovnega prvaka," je po radijski zvezi dejal šef ekipe Toto Wolff. Hamilton je bil na robu solz. Ob prvi trojici je na štartno-ciljni ravnini po koncu dirke parkiral tudi najuspešnejši dirkač vseh časov, ki je letos dosegel svoji 104. in 105. zmago. "Če naslednje leto ne bomo zmagovali mi, moraš vsaj ti," mu je še dejal Wolff.

VN Abu Dabija:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Carlos Sainz (Ferrari) +5,8

3. Charles Leclerc (Ferrari) +31,9

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +36,4

5. George Russell (Mercedes) +37,5

6. Max Verstappen (Red Bull) +49,8

7. Pierre Gasly (Alpine) +72,5

8. Nico Hülkenberg (Haas) +75,5

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +82,3

10. Oscar Piastri (McLaren) +83,8

11. Alex Albon (Williams) +1 krog

12. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

14. Guanju Džov (Sauber) +1 krog

13. Juki Cunoda (RB) +1 krog

15. Jack Doohan (Alpine) +1 krog

16. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

Odstop: Liam Lawson (RB), Valtteri Bottas (Sauber), Franco Colapinto (Williams), Sergio Perez (Red Bull)

Max Verstappen, ki je letos še četrtič postal svetovni prvak, je zadnjo dirko končal na šestem mestu. Foto: Reuters Od dirkačev iz favoriziranih štirih ekip pa je imela trojica precej slabšo dirko. Aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je po dobrem štartu v prvem zavoju trčil z Oscarjem Piastrijem (McLaren) in dobil desetsekundno kazen. Tako je Nizozemec z 49 sekundami zaostanka končal na šestem mestu, Avstralec pa je bil šele deseti. Verstappen je letos dobil devet dirk, skupaj v formuli ena že 63. Je pa Piastri postal šele četrti dirkač v zgodovini formule 1, ki je odpeljal prav vse kroge v sezoni (lani Verstappen, Hamilton leta 2019 in Michael Schumacher leta 2002). Sergio Perez (Red Bull) je sezono številnih razočaranj končal že v prvem krogu. Po trčenju je parkiral ob stezi. Njegova usoda pri Red Bullu je kljub veljavni pogodbi za naslednje leto vprašljiva. Ekipa ima krizni sestanek že v ponedeljek.

Končni vrstni red (24/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 437 točke

2. Lando Norris (McLaren) 374

3. Charles Leclerc (Ferrari) 356

4. Oscar Piastri (McLaren) 292

5. Carlos Sainz (Ferrari) 290

6. George Russell (Mercedes) 245

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 223

8. Sergio Perez (Red Bull) 152

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 70

10. Pierre Gasly (Alpine) 42



1. McLaren Mercedes 666 točk

2. Ferrari 652

3. Red Bull Honda 589

4. Mercedes 468

5. Aston Martin Mercedes 94

6. Alpine Renault 65

7. Haas Ferrari 58

8. RB Honda 46

9. Williams Mercedes 17

10. Sauber Ferrari 4

V Abu Dabiju je bil dopoldne odločen tudi svetovni prvak v formuli dve. To je postal Brazilec Gabriel Bortoleto. Dvajsetletnik bo kariero nadaljeval v formuli ena, podpisal je z Audijem, že naslednje leto bo dirkal za Sauber. Italijan Andrea Kimi Antonelli, ki bo v Mercedesu nasledil Hamiltona, zaradi bolezni ni nastopil.

Sezona 2025 se z VN Avstralije začne čez dobre tri mesece (16. marec).

Kako se je razpletala VN Abu Dabija



CILJ. Norris je zmagovalec zadnje dirke sezone, s katero je potrdil tudi konstruktorski naslov za McLaren. Na stopničke še Sainz in Leclerc, Hamilton pa res v cilju pred Russllom.



Zadnji krog. Norris, ki bo podprvak, dirka proti svoji četrti zmagi. Bo Russell prepustil četrto mesto Hamiltonu za lepše slovo od Mercedesa?



Predzadnji krog: Hamilton je samo še sekundo za Russllom. Wolff jima sporoča, da naj bo morebiten dvoboj povsem čist.



Še 3 krogi: 1. Norris, 2. Sainz +7,4, 3. Leclerc +22,7, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Gasly, 8. Hulkenberg, 9. Alonso, 10. Piastri



Še 8 krogov: Norris je pet sekund pred Sainzom, tudi med ostalimi v prvi deseterici je razlika precej velika in dvobojev ni več pričakovati.



Še 10 krogov: Verstappen je za šesto mesto prehitel Gaslyja in je zdaj osem sekund za Hamiltonom. To sta dirkača z najbolj svežimi gumami.



Še 12 krogov: 1. Norris, 2. Sainz +4,9, 3. Leclerc +22,2, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Gasly, 7. Verstappen, 8. Hulkenberg, 9. Albon, 10. Cunoda



Še 13 krogov: Hamilton in Verstappen sta s prehitevanjem dobila vsak po še eno mesto. Zdi pa se malo verjetno, da bo res kdo še drugič menjal gume.



Še 16 krogov: 1. Norris, 2. Sainz +4,6, 3. Leclerc +20,2, 4. Russell, 5. Gasly, 6. Hamilton, 7. Hulkenberg, 8. Verstappen, 9. Albon, 10. Cunoda



Še 18 krogov: Večina je v dvomih, ali še na en postanek ali ne. Norris pravi, da bi s postankom več in novimi gumami lahko ujel in prehitel Sainza.



Še 22 krogov: 1. Norris, 2. Sainz, 3. Leclerc, 4. Russell, 5. Gasly, 6. Hulkenberg, 7. Hamilton, 8. Verstappen, 9. Alonso, 10. Albon



Še 24 krogov: Prvi in edini postanek za Hamiltona, ki je s 17. napredoval že na tretje mesto. Na stezo se je vrnil na sedmo mesto.



Še 25 krogov: Norris je dve sekundi pred Sainzom, tretji Hamilton (bele gume) še brez postanka, četrti je Leclerc. Za Ferrari premalo točk, McLarnu se nasmiha lovorika, čeprav je Piastri po drugem postanku zdaj izven prve deseterice.



Še 26 krogov: 1. Norris, 2. Sainz, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Gasly, 7. Hulkenberg, 8. Alonso, 9. Piastri, 10. Verstappen



31. krog: V ozadju nepotrebno trčenje Bottasa in Magnussena. Za oba je to zadnja dirka v formuli ena.



30. krog: Prek polovice dirke prvi postanek za Verstappna. Obenem je prestal še deset sekund kazni zaradi trčenja iz prvega zavoja. "Ali lahko prosimo za 20 sekund? Neumni idioti," je prek radijske zveze dejal Verstappen.



29. krog: 1. Norris, 2. Sainz, 3. Verstappen*, 4. Hamilton*, 5. Leclerc, 6. Russell, 7. Gasly, 8. Hulkenberg, 9. Alonso, 10. Piastri (*brez postanka)



28. krog: Po postankih Norris samo še dve sekundi pred Sainzom. Brez postanka samo še tretji Verstappen in četrti Hamilton.



27. krog: V bokse Norris (popoln postanek) in 22 sekund za njim še Russell.



26. krog: Sainz ob nekaj manj kot štirih sekundah zaostanka na postanek.



24. krog: 1. Norris, 2. Sainz +4,0, 3. Russell +16,9, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Gasly, 7. Leclerc, 8. Lawson, 9. Hulkenberg, 10. Alonso, 11. Piastri



22. krog: Norris je štiri sekunde pred Sainzom. Leclerc se je po postanku vrnil za Gaslyja na osmo mesto in pred Hulkenberga. Ti trije so že bili v boksih.



21. krog: Leclerc, ki je pridobil 15 mest, na postanek v bokse.



18. krog: 1. Norris, 2. Sainz, 3. Russell, 4. Leclerc, 5. Verstappen, 6. Hamilton, 7. Lawson, 8. Gasly, 9. Cunoda, 10. Hulkenberg



15. krog: Začeli so se prvi postanki, najprej sta v bokse zapeljala Gasly in Hulk.



14. krog: 1. Norris, 2. Sainz, 3. Gasly, 4. Russell, 5. Leclerc, 6. Hulkenberg, 7. Verstappen, 8. Alonso, 9. Hamilton, 10. Lawson



13. krog: Leclerc mimo Hulka, pridobil je že 14 mest! Hamilton na deseto mesto.



10. krog: Leclerc je prehitel še Alonsa in je že tik za Hulkenbergom.



7. krog: 1. Norris, 2. Sainz, 3. Gasly, 4. Russell, 5. Hulkenberg, 6. Alonso, 7. Leclerc, 8. Magnussen, 9. Verstappen, 10. Stroll, 11. Lawson, 12. Hamilton



5. krog: Za trčenje v prvem zavoju deset sekund kazni za Verstappna, ki mu jih bodo dodali pri prvem postanku. Enaka kazen za Bottasa, ki se je v prvem krogu dotaknil s Perezom.



3. krog: 1. Norris, 2. Sainz, 3. Gasly, 4. Russell, 5. Hulkenberg, 6. Alonso, 7. Magnussen, 8. Leclerc, 9. Stroll, 10. Verstappen, 11. Lawson, 12. Hamilton



2. krog: Virtualni varnostni avto. Ob stezi je parkiral Perez, ki se je zavrtel v šestem krogu. Novo razočaranje Mehičana, ki utegne jutri izgubiti službo pri Red Bullu.



Štart! Norris je zadržal prvo mesto, slabši štart Piastrija, v prvi zavoj ga je napadel Verstappen. Dotik in oba je zavrtelo. Max nadaljuje na 11. mestu tik pred Hamiltonom, Oscar pa z zadnjega mesta. Leclerc je napredoval kar na osmo mesto.



Krog za ogrevanja.



Štartna mesta (58 krogov): 1. Norris, 2. Piastri, 3. Sainz, 4. Verstappen, 5. Gasly, 6. Russell, 7. Hülkenberg, 8. Alonso, 9. Bottas, 10. Perez … 20. Leclerc



McLaren in Ferrari za konstruktorsko lovoriko. Razlika je 21 točk. Leclerc kljub štartu z začelja še verjame, da lahko naredijo veliki preobrat. Konstruktorski seštevek pomeni tudi delitev večmilijonske denarne nagrade. Po kvalifikacijah je prišlo še do ene spremembe na štartni vrsti. Hülkenberg je zaradi prehitevanja pred izvozom iz boksov dobil tri mesta kazni in bo štartal kot sedmi (in ne četrti).



Zadnja, 246. dirka Hamiltona za Mercedesovo ekipo. S 17. štartnega mesta bo uspeh že vsaka točka. Pozimi, ko bo dopolnil 40 let, se sedemkratni prvak seli k Ferrariju.



V Abu Dabiju je bil dopoldne odločen svetovni prvak v formuli dve. To je postal Brazilec Gabriel Bortoleto. Dvajsetletnik bo kariero nadaljeval v formuli ena, podpisal je z Audijem, že naslednje leto bo dirkal za Sauber. Italijan Andrea Kimi Antonelli, ki bo v Mercedesu nasledil Hamiltona, zaradi bolezni ni nastopil.