Medtem ko je 27-letni Charles Leclerc stalni član Ferrarija, bo 24-letni Arthur Leclerc kot mladi voznik prevzel sedež Španca Carlosa Sainza. Takšne konstelacije v dolgi zgodovini formule 1 še ni bilo.

"Dva Leclerca v Ferrariju v formuli 1 – to je nekaj zelo posebnega," je o tem v Združenih arabskih emiratih dejal Charles Leclerc.

"Tega se bom zagotovo vedno spominjal. Moji starši so veliko žrtvovali, da je kaj takega mogoče," je dodal zvezdnik F1, ki je doslej v SP tega dirkaškega športa slavil osem zmag.

Da bi proslavili ta trenutek, bo celotna družina priletela na finale sezone. "Včasih sva se grdo prepirala na Playstationu, zdaj se to dogaja v resničnem življenju," je v smehu ponosno dejal Charles Leclerc.

Na drugem treningu bo moral mlajši brat Arthur Leclerc spet narediti prostor za Sainza.

Morda bo v prihodnosti postal tudi kandidat za dirkalni sedež pri Ferrariju. Vendar bo od prihodnje sezone ob Charlesu Leclercu za to italijansko ekipo dirkal britanski zvezdnik Lewis Hamilton.

Na Kitajskem bodo dirkali še lep čas

Dirka za veliko nagrado Kitajske bo ostala na koledarju svetovnega prvenstva v formuli 1 vsaj do leta 2030. Foto: Reuters

Dirka za veliko nagrado Kitajske bo ostala na koledarju svetovnega prvenstva v formuli 1 vsaj do leta 2030. Kot je danes objavil direktor F1 Stefano Domenicali, so s kitajskimi organizatorji podpisali novo, petletno pogodbo.

VN Kitajske bo ostala na koledarju formule 1, ki se je to sezono vrnila na Kitajsko po petletni odsotnosti, 20 let po prvi dirki v Šanghaju, vsaj do leta 2030.

Kitajska bo leta 2025 gostila drugo dirko sezone, ki bo na sporedu med 21. in 23. marcem.

Predsednik in izvršni direktor formule 1 Domenicali je v izjavi za javnost ob tem dejal: "Šanghaj je neverjetno mesto in dirkališče je čudovita preizkušnja za naše voznike, zato sem vesel, da bo formula 1 nadaljevala svoje uspešno partnerstvo z VN Kitajske še nadaljnjih pet let."