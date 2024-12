V Abu Dabiju se je zadnja velika nagrada v letošnji sezoni formule 1 začela s pravo besedno vojno med dirkačema, ki sta bila prejšnji konec tedna v prvi štartni vrstni v Katarju. George Russell je Maxa Verstappna obtožil, češ da mu je grozil, da se bo namerno zaletel vanj in "poslal mojo je... glavo v zid". Novi/stari svetovni prvak zdaj na te besede odgovarja: "Zaril mi je nož v hrbet. O takih ljudeh je škoda preveč govoriti, to so navadne zgube."

McLaren brani 21 točk prednosti pred Ferrarijem. Foto: Reuters Letošnje svetovno prvenstvo formule 1 se ta konec tedna končuje z VN Abu Dabija. Odloča se samo še o konstruktorski lovoriki, McLaren ima vsega 21 točk prednosti pred Ferrarijem. Prvič po letu 2009 bo šla lovorika ekipi, ki se ne imenuje Mercedes ali Red Bull. McLaren jo je nazadnje osvojil leta 1998, ko sta zanj dirkala Mika Häkkinen in David Coulthard. Tista je bila osma. Ferrari jih ima 17, zadnjo iz sezone 2008, ki sta jo pridirkala Kimi Räikkönen in Felipe Massa. Šele tretjič v zadnjih 25 letih se bo zgodilo, da konstruktorski prvak ne bo ekipa, ki ima tudi prvaka med vozniki. To je letos z devetimi zmagami uspelo Red Bullovemu Maxu Verstappnu.

Skupni seštevek pred zadnjo dirko sezone (23/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 429 točke

2. Lando Norris (McLaren) 349

3. Charles Leclerc (Ferrari) 341

4. Oscar Piastri (McLaren) 291

5. Carlos Sainz (Ferrari) 272

6. George Russell (Mercedes) 235

7. Lewis Hamilton (Mercedes)211

8. Sergio Perez (Red Bull) 152

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 68

10. Nico Hülkenberg (Haas) 37



1. McLaren Mercedes 640 točk

2. Ferrari 619

3. Red Bull Honda 581

4. Mercedes 446

5. Aston Martin Mercedes 92

6. Alpine Renault 59

Dirka bo v Abu Dabiju v nedeljo ob 14. uri po srednjeevropskem času (kvalifikacije v soboto ob 15. uri). Dogajanje se z dvema treningoma začenja v petek, že v četrtek pa so dirkači odgovarjali na novinarska vprašanja. A niso bili v središču zanimanja dirkači McLarna in Ferrarija, temveč Verstappen in George Russell, ki sta se očitno pošteno sprla po kvalifikacijah VN Katarja. Zaradi nevarno počasne vožnje, ko je Britanec skoraj trčil v Nizozemca, je prvak prejel eno štartno mesto kazni. Verstappen je po nedeljski zmagi nato dejal, da je izgubil vse spoštovanje do voznika Mercedesa, češ da je bil na sobotnem razgovoru pri komisarjih povsem histeričen, da bi naredil vse, da on dobi kazen.

"Citiram: 'poslal mojo je... glavo v zid'"

George Russell je Verstappna obtožil grožnje o namernem trčenju. Foto: Guliverimage Zgodba pa se je zdaj v Abu Dabiju samo še bolj dramatično zapleta. Russell je razkril drugo plat zakulisnega dogajanja v Katarju: "Vse je malo ironično glede nato, da je on v soboto dejal, da se bo namerno zaletel vame in citiram: 'poslal mojo je... glavo v zid'. In potem govori o spoštovanju, ko pa je imel on sam dan prej take komentarje. To je res ironično. Tega ne bom kar sprejel. Max že leta zbada druge. Nihče ne dvomi o njegovih dirkaških sposobnostih, ne more pa se tako obnašati, ko kaj ni po njegovo. Že v Džedi 2021 in Braziliji 2021 je napadel. Lewis je tisto prvenstvo izgubil nezasluženo. Si predstavljate, da bi bili vlogi obrnjeni? Masi bi se bal za svoje življenje," je še dejal Russell. Takratni direktor dirk Michael Masi je po kontroverznem zaključku sezone ostal brez službe.

"Pa letos v Budimpešti, na prvi dirki, ko njegov dirkalnik ni bil več dominanten. Zaletel se je v Lewisa in kritiziral svojo ekipo. Njegove besede v soboto in nedeljo so bile nespoštljive in nepotrebne. Kar se zgodi na stezi, se zgodi na stezi. To je del dirkanja. Kar se zgodi v sobi pri komisarjih? Tudi tam se borimo, a ne gre za nič osebnega."

"Lewis je prvak, kakršen bi bil rad tudi jaz"

George Russell z Lewisom Hamiltonom v Abu Dabiju, kjer bo sedemkratni svetovni prvak odpeljal svojo zadnjo dirko za Mercedes. Foto: Guliverimage Russell še pravi, da nima namena, da bi se z Verstappnom pogovoril in razčistil. In zakaj se je sploh odločil spregovoriti v Abu Dabiju? "Ker je on prvi prišel s tem v medije. Mene kot voznika je oblatil. Poznam ga 12 let. Do zdaj sva se spoštovala. Nikoli nisva imela nobenih konfliktov. Zdaj pa imamo človeka, ki je na vrhu tega športa in misli, da je nad zakonom. To ni prav." Mladi britanski dirkač je še dodal, da je primer pravega šampiona njegov ekipni kolega in sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. "Lewis je prvak, kakršen bi bil rad tudi jaz. Je zlati primer vzornika za mlade. Po njem bi se morali zgledovati. Tudi Lewis se je za naslove boril agresivno, a vedno spoštljivo. Nikoli ni šel čez mejo."

"Laže. Zaril mi je nož v hrbet."

Max Verstappen tekmeca obtožuje laganja. Foto: Guliverimage Verstappen je v Abu Dabiju ponovil svoje mišljenje iz Katarja, še več: "Ne, ničesar ne obžalujem. Vse, kar sem povedal, tudi mislim. Če bi ponovil, bi povedal še kaj več. Še vedno ne morem verjeti, da se nekdo tako obnaša pri komisarjih. To je bilo povsem nepotrebno, saj smo vsi dirkači, ki se sicer spoštujemo." Še enkrat je ponovil, da česa takega pri komisarjih še ni doživel. Pravi, da jim je Russell lagal, češ kaj je on (Verstappen) počel v tistem krogu. "Vsi smo upočasnili, ker smo se pripravljali na hiter krog. Potem pa sem kar naenkrat zagledal nekoga v vzvratnem ogledalu, ki se je obnašal, kot da se je zgodila najbolj nevarna stvar, kot da je skoraj umrl. Res neverjetno. Pa smo bili v počasnem krogu. Nihče ni bil v hitrem krogu."

Spor, ki se je začel po kvalifikacijah v Katarju, se nadaljuje. Foto: Reuters In Verstappnov odziv na Russllovo obtožbo, češ da mu je zagrozil, da se bo zaletel vanj? "To pač ni res. Me pa te besede ne presenečajo. Moje mnenje o njem se je samo potrdilo. Enako je naredil že pri komisarjih. Laže in sestavlja zgodbo, ki ni resnična. Zaril mi je nož v hrbet. Pa saj mi je vseeno. O takih ljudeh je škoda preveč govoriti, to so navadne zgube." In še: "Na koncu smo se mi smejali, saj smo zmagali dirko. Zaradi jokanja pri komisarjih je dobil prvi štartni položaj, a že 300 metrov pozneje je bil spet za nami."