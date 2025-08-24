Štirikratni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen redko govori o zasebnosti ali deli trenutke iz le te, tokrat vendarle je. Objavil je nekaj fotografij s počitnic s prvorojenko Lily, svojo izbranko Kelly Piquet in njeno prvo hčerko.

Naslednji konec tedna se sezona nadaljuje v Zandvoortu. Foto: Reuters Mineva tretji zaporedni konec tedna brez dirke formule 1. Dirkači so bili na poletnih počitnicah, zdaj so se že vrnili v telovadnice in dirkaške simulatorje. Naslednji teden se svetovno prvenstvo nadaljuje z veliko nagrado Nizozemske. V Zandvoortu bo množica za domačega junaka Maxa Verstappna (Red Bull), ki zmage letos sicer več ne pričakuje. Je tretji v dirkaškem seštevku, a že s 97 točkami zaostanka za vodilnim Oscarjem Piastrijem (McLaren). Počitnice je štirikratni svetovni prvak preživel v Sredozemlju, s svojo nekajmesečno prvo hčerko Lily, pa izbranko Kelly Piquet in njeno prvo hčerko Penelope, ki jo je imela z nekdanjim dirkačem formule 1 Danilom Kvjatom. "Lepi dnevi," je na družabnih omrežjih zapisal Verstappen in delil nekaj fotografi iz zasebnega življenja.