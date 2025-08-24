Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
24. 8. 2025,
7.00

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Red Bull Racing Max Verstappen Kelly Piquet Formula 1

Nedelja, 24. 8. 2025, 7.00

13 minut

Štirikratni prvak delil utrinke iz zasebnega življenja

Max Verstappen na počitnicah s svojimi najdražjimi

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Max Verstappen Kelly Piquet | Max Verstappen in Kelly Piquet | Foto Guliverimage

Max Verstappen in Kelly Piquet

Foto: Guliverimage

Štirikratni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen redko govori o zasebnosti ali deli trenutke iz le te, tokrat vendarle je. Objavil je nekaj fotografij s počitnic s prvorojenko Lily, svojo izbranko Kelly Piquet in njeno prvo hčerko.

Carlos Sainz thumb
Sportal Vroče počitnice dirkačev formule 1

Naslednji konec tedna se sezona nadaljuje v Zandvoortu. | Foto: Reuters Naslednji konec tedna se sezona nadaljuje v Zandvoortu. Foto: Reuters Mineva tretji zaporedni konec tedna brez dirke formule 1. Dirkači so bili na poletnih počitnicah, zdaj so se že vrnili v telovadnice in dirkaške simulatorje. Naslednji teden se svetovno prvenstvo nadaljuje z veliko nagrado Nizozemske. V Zandvoortu bo množica za domačega junaka Maxa Verstappna (Red Bull), ki zmage letos sicer več ne pričakuje. Je tretji v dirkaškem seštevku, a že s 97 točkami zaostanka za vodilnim Oscarjem Piastrijem (McLaren). Počitnice je štirikratni svetovni prvak preživel v Sredozemlju, s svojo nekajmesečno prvo hčerko Lily, pa izbranko Kelly Piquet in njeno prvo hčerko Penelope, ki jo je imela z nekdanjim dirkačem formule 1 Danilom Kvjatom. "Lepi dnevi," je na družabnih omrežjih zapisal Verstappen in delil nekaj fotografi iz zasebnega življenja.

Charles Leclerc Ferrari
Sportal Leclerc vzel nazaj besede, Hamiltona ne smemo odpisati
Hungaroring Lando Norris McLaren
Sportal Do zadnjega kroga dvoboj McLarnov za zmago, Leclerc znorel na ekipo
Red Bull Racing Max Verstappen Kelly Piquet Formula 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.