Ob 20.30 je vzhod Slovenije stresel potres z magnitudo 4, kažejo podatki agencije za okolje (Arso). Nadžarišče je bilo jugovzhodno od Šmarij pri Jelšah, epicenter pa približno osem kilometrov jugozahodno od Rogaške Slatine, na globini štiri kilometre.

Prebivalci so poročali o nenadnem bobnenju, ki ga je bilo mogoče slišati ob tresenju. Do 20.45 je potres na spletni strani Arsa prijavilo že več kot 900 ljudi, piše 24ur.com.

Nihanja v oceni magnitude

Prve ocene so potres uvrstile med magnitude 3, nato so ga začasno znižali na 2,9, a ga kmalu znova dvignili na 3, pozneje pa so meritve pokazale, da je bil močnejši: dosegel je magnitudo 4.

Brez poročil o škodi

Za zdaj ni poročil o gmotni škodi, a zaradi plitke globine so potres močno občutili predvsem prebivalci območja Šmarij pri Jelšah, Rogaške Slatine in okoliških krajev.