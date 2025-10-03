Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Petek,
3. 10. 2025,
21.17

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
Slovenija potres

Petek, 3. 10. 2025, 21.17

51 minut

Potres stresel vzhodno Slovenijo, čutili so ga številni prebivalci

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
potres | Foto STA

Foto: STA

Ob 20.30 je vzhod Slovenije stresel potres z magnitudo 4, kažejo podatki agencije za okolje (Arso). Nadžarišče je bilo jugovzhodno od Šmarij pri Jelšah, epicenter pa približno osem kilometrov jugozahodno od Rogaške Slatine, na globini štiri kilometre.

Prebivalci so poročali o nenadnem bobnenju, ki ga je bilo mogoče slišati ob tresenju. Do 20.45 je potres na spletni strani Arsa prijavilo že več kot 900 ljudi, piše 24ur.com.

Nihanja v oceni magnitude

Prve ocene so potres uvrstile med magnitude 3, nato so ga začasno znižali na 2,9, a ga kmalu znova dvignili na 3, pozneje pa so meritve pokazale, da je bil močnejši: dosegel je magnitudo 4.

Brez poročil o škodi

Za zdaj ni poročil o gmotni škodi, a zaradi plitke globine so potres močno občutili predvsem prebivalci območja Šmarij pri Jelšah, Rogaške Slatine in okoliških krajev.

potres, Filipini
Novice Stanje katastrofe: 60 mrtvih, pod ruševinami iščejo preživele #video
Potres na Filipinih
Novice Filipine stresel močan potres
Novo mesto
Novice Tla v Sloveniji so se znova zatresla
Giro Kobarid
Novice Šibek potresni sunek v bližini Kobarida
Slovenija potres
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.