Filipine stresel močan potres

Potres z magnitudo 6,9 je drevi stresel osrednje otočje Filipinov. Ob tem je poškodoval stavbe in ceste ter v nekaterih delih otokov povzročil izpad elektrike. Po navedbah policije je v potresu umrlo najmanj pet ljudi. Oblasti medtem še ocenjujejo končno stanje škode.

"Imamo pet potrjenih smrtnih žrtev," je potrdil policist iz občine San Remigio in dodal, da zaenkrat nima podrobnejših podatkov o identiteti žrtev.

Filipinski urad za seizmologijo je medtem opozoril na "manjše motnje morske gladine" in pozval prebivalce osrednjih otokov Cebu, Leyte in Biliran, naj se držijo stran od plaže in ne hodijo na obalo.

Središče potresa je bilo po navedbah urada na morju ob severni konici otoka Cebu, v bližini mesta Bogo z več kot 90 tisoč prebivalci. Kot so še dodali pri uradu, pričakujejo popotresne sunke.

Regionalna vlada v Cebuju je sporočila, da sta se v kraju Bantayan zrušili šola in poslovna stavba, poškodovanih je tudi več cest. Glede na to, da so se tla tresla ob 21.59 po lokalnem času, v stavbah najverjetneje ni bilo ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pacifiški center za opozorila pred cunamiji je dodal, da nevarnosti teh zaradi potresa ni.