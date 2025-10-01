Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
1. 10. 2025,
7.17

Osveženo pred

43 minut

Sreda, 1. 10. 2025, 7.17

43 minut

Stanje katastrofe: 60 mrtvih, pod ruševinami iščejo preživele #video

Potres z magnitudo 6,9, ki je v torek stresel osrednje otočje Filipinov, je vzel najmanj 60 življenj. Poškodovane so številne stavbe in ceste.

V silovitem potresu je po zadnjih informacijah umrlo najmanj 60 ljudi, več kot 150 je ranjenih.

Trenutek potresa, ki ga je zabeležila kamera v osebnem avtomobilu:

Oblasti se bojijo, da bi bilo žrtev lahko še več, saj reševalci nadaljujejo iskanje preživelih v porušenih stavbah.

Potres je nekaj pred 22. uro po lokalnem času stresel obalo mesta Bogo z več kot 90 tisoč prebivalci v provinci Cebu v osrednji regiji Visayas, kar je povzročilo izpade električne energije in zrušenje stavb vključno s cerkvijo, staro več kot sto let.

Regionalna vlada v Cebuju je sporočila, da sta se v kraju Bantayan zrušili šola in poslovna stavba. 

Potres je najhuje prizadel občino San Remigio. Na tem območju so razglasili stanje katastrofe, da bi pospešili dostavo pomoči. Alfie Reynes, namestnik načelnika San Remigija, je pozval k dostavi hrane in vode evakuiranim, pa tudi težke opreme za pomoč reševalcem.

Območje je kasneje streslo še več sto popotresnih sunkov. | Foto: Reuters Območje je kasneje streslo še več sto popotresnih sunkov. Foto: Reuters

Potres je osrednji del Filipinov prizadel le nekaj dni po tajfunu Bualoi, ki je konec tedna zahteval 14 življenj, več kot 350 tisoč ljudi pa je moralo zapustiti domove.

Potresi so na Filipinih pogosti, saj otočje leži na pacifiškem ognjenem obroču, potresno zelo aktivnem območju. | Foto: Reuters Potresi so na Filipinih pogosti, saj otočje leži na pacifiškem ognjenem obroču, potresno zelo aktivnem območju. Foto: Reuters

