Stanje katastrofe: 60 mrtvih, pod ruševinami iščejo preživele #video

Potres z magnitudo 6,9, ki je v torek stresel osrednje otočje Filipinov, je vzel najmanj 60 življenj. Poškodovane so številne stavbe in ceste.

V silovitem potresu je po zadnjih informacijah umrlo najmanj 60 ljudi, več kot 150 je ranjenih.

Trenutek potresa, ki ga je zabeležila kamera v osebnem avtomobilu:

Nahulicam sa Cebu bridge during earthquake.. Sep 30, 2025 at 9:59pm! Credits to the owner. Not my cam. #earthquake #cebu pic.twitter.com/Q4Cj47glsk — _mockingjay (@dadnxtdoor_) September 30, 2025

Oblasti se bojijo, da bi bilo žrtev lahko še več, saj reševalci nadaljujejo iskanje preživelih v porušenih stavbah.

Potres je nekaj pred 22. uro po lokalnem času stresel obalo mesta Bogo z več kot 90 tisoč prebivalci v provinci Cebu v osrednji regiji Visayas, kar je povzročilo izpade električne energije in zrušenje stavb vključno s cerkvijo, staro več kot sto let.

🚨A magnitude 6.9 #earthquake destroyed a #Catholic church in the Philippines, according to media reports.



The tremors were felt most strongly on the island of #Cebu.



There are no casualty reports yet. Footage is being shared on social media. pic.twitter.com/FBkGiA4277 — News.Az (@news_az) September 30, 2025

LOOK │The magnitude 6.9 earthquake left cracked roads and damaged buildings in Bogo City, Cebu.



The number of confirmed fatalities from the magnitude 6.9 earthquake that struck Cebu late Tuesday night has climbed to 26 with 147 injured, based on the initial report of the… pic.twitter.com/CO3D4Suq60 — Manila Standard (@mnlstandardph) October 1, 2025

Regionalna vlada v Cebuju je sporočila, da sta se v kraju Bantayan zrušili šola in poslovna stavba.

Potres je najhuje prizadel občino San Remigio. Na tem območju so razglasili stanje katastrofe, da bi pospešili dostavo pomoči. Alfie Reynes, namestnik načelnika San Remigija, je pozval k dostavi hrane in vode evakuiranim, pa tudi težke opreme za pomoč reševalcem.

8/

A fire broke out inside a mall in Consolacion town, northern Cebu, following the 6.7 magnitude earthquake on Sept 30, 2025. (lindol, sismo, deprem)



Emergency response is ongoing as the fire adds to the extensive damage in Cebu, Philippines amid the recent quakes. pic.twitter.com/vJW4ANeo4B — GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025

Območje je kasneje streslo še več sto popotresnih sunkov. Foto: Reuters

Potres je osrednji del Filipinov prizadel le nekaj dni po tajfunu Bualoi, ki je konec tedna zahteval 14 življenj, več kot 350 tisoč ljudi pa je moralo zapustiti domove.

Potresi so na Filipinih pogosti, saj otočje leži na pacifiškem ognjenem obroču, potresno zelo aktivnem območju. Foto: Reuters