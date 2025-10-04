Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota, 4. 10. 2025, 15.16

59 minut

Dirka po Emiliji 2025

Isaac del Toro dobil klasiko po Emiliji, Roglič peti

Primož Roglič | Primož Roglič je osvojil peto mesto. | Foto Guliverimage

Primož Roglič je osvojil peto mesto.

Foto: Guliverimage

Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) je zmagovalec sobotne enodnevne klasike po Emiliji. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je osvojil peto mesto z zaostankom petih sekund. Izkušeni Kisovčan je v Bologni neuspešno lovil četrto zmago, lanske pa ni branil Tadej Pogačar, ki ga v nedeljo v reprezentančnem dresu čaka nastop na cestni dirki evropskega prvenstva. Na dirki je nastopil tudi Jan Tratnik.

Drugo mesto je osvojil Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), ki je skočil dva kilometra pred ciljem, nato pa ga je slab kilometer pred ciljem ujel del Toro, ki se je na koncu veselil zmage. Tretje mesto je osvojil Lenny Martinez (Bahrain Victorious), ki je bil v skupini kolesarjev najhitrejši, Roglič je ciljno črto prečkal z enakim časom na petem mestu. Kolesarji so opravili s 199,2 km dolgo trasi, na kateri so se kolesarji v zadnjih 40 km petkrat povzpeli na sloviti San Luca (2,1 km/9,4 %).

Zaključek:

Roglič, ki bo konec meseca praznoval 36. rojstni dan, je po Emiliji nastopil šestič. Ob prvem poskusu je bil sedmi, lani pa je v zelo deževnih razmerah odstopil. Vse tri preostale izdaje je v letih 2019, 2021 in 2023 dobil. Dirko po Emiliji so v zadnjih letih zaznamovali predvsem Slovenci. Ob treh zmagah Rogliča je lani prvič v karieri v Bologni slavil Pogačar. Leta 2020 je slavil Vlasov, leta 2022 pa je v dvoboju s Pogačarjem zmagal Španec Enric Mas.

Slovita enodnevna dirka po Italiji predstavlja prvo od treh glavnih italijanskih preizkušenj ob koncu leta. Sredi tedna bo na vrsti še preizkušnja po treh dolinah Vareseja, vrhunec pa bo spomenik po Lombardiji v soboto, 11. oktobra.

Results powered by FirstCycling.com

