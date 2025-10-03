V svetu profesionalnega kolesarstva se je zgodil nepričakovani prestop. Vsega 22-letni Belgijec Cian Uijtdebroeks je predčasno prekinil pogodbo z ekipo Visma‑Lease a Bike in bo od sezone 2026 kolesaril za špansko ekipo Movistar, s katero je podpisal pogodbo do leta 2029. Njegov prehod sta uradno potrdili obe ekipi. Nadarjeni Belgijec je prišel v Vismo kot menjava za Primoža Rogliča, a ni šel po njegovih sledeh.

"Ima vse, kar je potrebno, da postane vrhunski kolesar, še vedno pa močno zaostaja za Primoževim razvojem. Pomembno je, da mu damo dovolj časa, da lahko pride do take ravni," je leta 2024 govoril vodja ekipe Visma | Lease a Bike Richard Plugge.

A zgodba ni imela trdne osnove, saj Cian Uijtebroeks po dveh letih sodelovanja zapušča moštvo in bo od leta 2026 vozil za Movistar.

"Skupaj smo preživeli dve intenzivni leti, veselilo nas je, ko je Cian letos zmagal na svoji prvi profesionalni dirki. A iskreno, njegove ambicije so začele odstopati od vizije ekipe. Trenutno mu ne moremo ponuditi vloge in programa, ki ju potrebuje za nadaljnji razvoj." Belgijec, ki je ob prihodu v Vismo veljal za enega največjih talentov za generalne razvrstitve, je bil v zadnjih dveh sezonah pogosto na stranskem tiru – tudi zaradi poškodb in izjemne konkurence znotraj ekipe.

Pred prihodom v Vismo | Lease a Bike je bila član ekipe BORA - hansgrohe, ki se je leta 2024 pridružil Primož Roglič, mladenič pa je šel v nasprotno smer. Foto: Guliverimage

V Movistarju ga čakajo nove priložnosti

Preskok k španski ekipi je zato marsikoga presenetil, a v Movistarju so njegov prihod označili kot strateško odločitev. "Zelo nas veseli, da smo pridobili kolesarja z ambicijami in sposobnostjo, kot jo ima Cian," je dejal vodja moštva Eusebio Unzué. "Prinaša ogromno talenta in že zdaj bogate izkušnje, zato smo ponosni, da je za svojo prihodnost izbral prav nas." Tudi Uijtdebroeks ni skrival navdušenja: "Movistar ima bogato zgodovino na Grand Tourih in klasikah svetovne serije. Živim v Andori, treniram na španskih cestah, zato bo zame čast braniti barve najbolj prepoznavne španske ekipe. Upam, da bom lahko prispeval k prihodnjim zmagam in napredoval kot kolesar GC."

Osredotočen na Grand Toure in osebni napredek

Belgijec poudarja, da je zanj ključno, da v prihodnjih sezonah napreduje kot specialist za skupne razvrstitve na tritedenskih dirkah. Verjame, da mu lahko Movistar in še posebej Enric Mas pri tem pomagata. "Moštvo ima močno tradicijo na zahtevnih enodnevnih dirkah, zato verjamem, da mi lahko to okolje pomaga postati eden ključnih kolesarjev v pelotonu," je dejal. Čeprav sta za njim dve sezoni brez večjih rezultatov, meni, da mu bo španska sredina omogočila nov zagon. "V Vismi sem se veliko naučil o treningih, prehrani in profesionalnem pristopu, a zdaj je čas za nove izzive," je zaključil.