Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je nazivu svetovnega prvaka iz Ruande zdaj dodal še naslov evropskega prvaka v vožnji na čas. V Franciji je po 24 kilometrih zanesljivo ugnal Italijana Filippa Ganno. V tesnem boju za bron je bil na koncu presenetljivo najhitrejši Danec Niklas Larsen. Slovencev ni bilo na štartu.

Za Remca Evenepoela je to drugi naslov evropskega prvaka, potem ko je bil kot najstnik najboljši v članski konkurenci že leta 2019. Ima še eno bronasto kolajno (2021). Od leta 2016, ko so na EP začeli nastopati člani, sta se dveh naslovov prvaka veselila še Švicar Stefan Küng in Belgijec Victor Campenaerts.

Petindvajsetletni Evenepoel je pot do 67. zmage v karieri tlakoval od samega začetka v Loriolu, ko je zastavil močan ritem. Po vsega sedmih minutah in pol je imel že 14 sekund naskoka pred Filippom Ganno, do drugega vmesnega časa pa je prednost dvignil na 25 sekund.

Tudi kasneje je stopnjeval ritem in zadnji krajši klanec proti cilju v Etoile-sur-Rhonu začel s prednostjo 33 sekund. Na koncu je s časom 28:26 minute s povprečno hitrostjo 50,63 km/h Ganno ugnal za 43 sekund.

Razburljivo je bilo predvsem v troboju za bron. Do kolajne je presenetljivo prišel danski podprvak v tej disciplini Larsen, ki je bil z zaostankom 1:08 minute za sedem desetink sekunde hitrejši od Britanca Ethana Hayterja, še 35 stotink več pa je zaostal na koncu peti Britanec Joshua Tarling.

Ganna je na EP osvojil tretjo kolajno, po novem ima dve srebrni (2021) in eno bronasto (2022). Za Niklasa Larsena je to prva kolajna na EP in druga za Dansko v vožnjah na čas, potem ko je leta 2019 na drugem mestu končal Kasper Asgreen.

V četrtek bodo na vrsti ekipne vožnje na čas v mladinski in članski konkurenci. Slovenskih šesteric ne bo na startu.

Od petka do nedelje bodo na sporedu še cestne dirke z vrhuncem v nedeljo, ko bo na članski dirki po naslovu svetovnega prvaka evropsko krono lovil Tadej Pogačar.

