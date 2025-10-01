Slovenska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je ob debiju na cestnem evropskem prvenstvu v Franciji zasedla šesto mesto med mladinkami v vožnji na čas. Letošnja svetovna prvakinja v gorskem kolesarstvu je za kolajno zaostala 26 sekund. Evropska mladinska prvakinja je postala Španka Paula Ostiz.

Osemnajstletna Kamničanka se je po uspešnem SP v gorskem kolesarstvu, na katerem se je prejšnji mesec v švicarskem kantonu Valais prvič veselila naslova svetovne prvakinje, v zadnjih tednih pripravljala še za na nastop na cestnem EP, na katerem nastopa prvič.

Že na prvi preizkušnji je bila blizu najboljšim, na progo pa se je podala kot tretja med skupno 51 tekmovalkami. Njen čas 19:14 minute je po skupno 12,2 km dolgi trasi s krajšim vzponom v zadnjem kilometru zadoščal za šesto mesto.

Za zmagovalko Paulo Ostiz je zaostala dobrih 36 sekund. Osemnajstletna Španka je srebru v vožnji na čas med mladinkami na SP in naslovu svetovne prvakinje v cestni vožnji zdaj dodala še drugo zaporedno evropsko krono v kronometru.

Druga je bila Nemka Magdalena Leis, ki je zaostala dve sekundi. Bron je pripadel Norvežanki Odi Aune Gissinger z zaostankom desetih sekund. Nizozemka Megan Arens, svetovna prvakinja iz Ruande med mladinkami v tej disciplini, je bila četrta (+0:13).

Danes še preostale preizkušnje v vožnji na čas

Danes bodo na EP še preostale preizkušnje v vožnji na čas. Šerkezi je bila edina slovenska mladinka na startu, med mladinci trenutno nastopajo Vanja Kuntarič Žibert, Luka Maksimović in Bastian Petrič.

Slovenijo bo med mlajšimi članicami (12.00) zastopala Nika Bobnar, med mlajšimi člani (12.45) Jaka Marolt, med članicami (14.20) pa Eugenia Bujak. Med člani Slovencev ne bo na startu.

Vrhunec EP bo v nedeljo, ko bo na vrsti cestna dirka članov, na kateri bo med slovensko osmerico nastopil tudi nedavni svetovni prvak Tadej Pogačar.

