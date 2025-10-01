Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., STA

Sreda,
1. 10. 2025,
11.07

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
evropsko prvenstvo cestno kolesarstvo Maruša Tereza Šerkezi

Sreda, 1. 10. 2025, 11.07

8 minut

Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, kronometer

Maruša Tereza Šerkezi ob debiju na cestnem EP do šestega mesta

Avtorji:
Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Maruša Tereza Šerkezi | Maruša Tereza Šerkezi je ob debiju na cestnem evropskem prvenstvu v Franciji zasedla šesto mesto med mladinkami v kronometru. | Foto Kolesarska zveza Slovenije

Maruša Tereza Šerkezi je ob debiju na cestnem evropskem prvenstvu v Franciji zasedla šesto mesto med mladinkami v kronometru.

Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Slovenska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je ob debiju na cestnem evropskem prvenstvu v Franciji zasedla šesto mesto med mladinkami v vožnji na čas. Letošnja svetovna prvakinja v gorskem kolesarstvu je za kolajno zaostala 26 sekund. Evropska mladinska prvakinja je postala Španka Paula Ostiz.

Osemnajstletna Kamničanka se je po uspešnem SP v gorskem kolesarstvu, na katerem se je prejšnji mesec v švicarskem kantonu Valais prvič veselila naslova svetovne prvakinje, v zadnjih tednih pripravljala še za na nastop na cestnem EP, na katerem nastopa prvič.

Že na prvi preizkušnji je bila blizu najboljšim, na progo pa se je podala kot tretja med skupno 51 tekmovalkami. Njen čas 19:14 minute je po skupno 12,2 km dolgi trasi s krajšim vzponom v zadnjem kilometru zadoščal za šesto mesto.

Za zmagovalko Paulo Ostiz je zaostala dobrih 36 sekund. Osemnajstletna Španka je srebru v vožnji na čas med mladinkami na SP in naslovu svetovne prvakinje v cestni vožnji zdaj dodala še drugo zaporedno evropsko krono v kronometru.

Druga je bila Nemka Magdalena Leis, ki je zaostala dve sekundi. Bron je pripadel Norvežanki Odi Aune Gissinger z zaostankom desetih sekund. Nizozemka Megan Arens, svetovna prvakinja iz Ruande med mladinkami v tej disciplini, je bila četrta (+0:13).

Danes še preostale preizkušnje v vožnji na čas

Danes bodo na EP še preostale preizkušnje v vožnji na čas. Šerkezi je bila edina slovenska mladinka na startu, med mladinci trenutno nastopajo Vanja Kuntarič Žibert, Luka Maksimović in Bastian Petrič.

Slovenijo bo med mlajšimi članicami (12.00) zastopala Nika Bobnar, med mlajšimi člani (12.45) Jaka Marolt, med članicami (14.20) pa Eugenia Bujak. Med člani Slovencev ne bo na startu.

Vrhunec EP bo v nedeljo, ko bo na vrsti cestna dirka članov, na kateri bo med slovensko osmerico nastopil tudi nedavni svetovni prvak Tadej Pogačar.

Preberite še:

Dirka po Sloveniji
Sportal Slovenijo doletela posebna čast
Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard
Sportal Obeta se nov boj Pogačar - Vingegaard, v slovenskem dresu tudi Tratnik
Tadej Pogačar
Sportal Pogačarjeva kraljevina traja že štiri leta
evropsko prvenstvo cestno kolesarstvo Maruša Tereza Šerkezi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.