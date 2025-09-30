Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
30. 9. 2025,
10.54

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Primož Roglič Primož Roglič lestvica UCI kolesarstvo Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Torek, 30. 9. 2025, 10.54

1 ura, 22 minut

Lestvica UCI

Tadej Pogačar že štiri leta na vrhu svetovne lestvice

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Tadej Pogačar | Tadej Pogačar je že štiri leta vodilni kolesar lestvice UCI. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je že štiri leta vodilni kolesar lestvice UCI.

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci. Na vrhu je prebil že 220 tednov, od tega 210 zaporednih od konca septembra 2021. V nedeljo je v Kigaliju v Ruandi ubranil naslov svetovnega prvaka in bo še eno leto dirkal v mavričasti majici.

Janja Garnbret Tadej Pogačar
Sportal Janja in Tadej: športna čudeža iz istega kalupa
Tadej Pogačar
Sportal "Pogačar je spremenil kolesarstvo. Fantastičen je!"

Pogačar ima na vrhu lestvice 11.430 točk, njegov najbližji zasledovalec pa je ostal Danec Jonas Vingegaard s 5944,14 točke. V deseterici je prišlo do nekaj sprememb. Nizozemec Mathieu van der Poel je izgubil tri mesta in s četrtega zdrsnil na sedmo, napredovala pa sta Mehičan Isaac del Toro na četrto in Belgijec Remco Evenepoel na šesto mesto.

Pogačar je na vrhu lestvice že štiri leta zapovrstjo, odkar je 28. septembra 2021 tretjič v karieri splezal na čelo. Trenutno je daleč pred vsemi na lestvici enodnevnih dirk, na drugem mestu pa je na lestvici etapnih dirk. Na njej je pred njim Vingegaard, letos drugi na Touru za Pogačarjem in zmagovalec dirke po Španiji.

Sedemindvajsetletni Pogačar bo po koncu letošnjih dirk svetovne serije še petič zapovrstjo koledarsko leto končal na vrhu lestvice. To je od Slovencev dvakrat uspelo še Primožu Rogliču v letih 2019 in 2020.

Roglič, ki v Franciji na EP ne bo nastopil, je po 11. mestu na SP napredoval za osem mest in je zdaj 35. kolesar sveta. | Foto: Reuters Roglič, ki v Franciji na EP ne bo nastopil, je po 11. mestu na SP napredoval za osem mest in je zdaj 35. kolesar sveta. Foto: Reuters

V nedeljo tako Pogačarja kot tudi Vingegaarda, Evenepoela in še nekatere druge zvezdnike čaka cestna dirka na evropskem prvenstvu v francoskih mestih Drome in Ardeche. Evenepoela v sredo po prihodu iz Afrike že tudi vožnja na čas, v kateri je v Kigaliju tretjič zapovrstjo postal svetovni prvak.

Do konca sezone bo Pogačar ob EP dirkal vsaj še na spomeniku po Lombardiji. Tam bo skušal postati prvi kolesar v vsej zgodovini, ki bi eno od petih največjih enodnevnih klasik dobil petkrat zapovrstjo.

Roglič, ki v Franciji na EP ne bo nastopil, je po 11. mestu na SP napredoval za osem mest in je zdaj 35. kolesar sveta. V zbir točk posamezne države pa pri Slovencih te prispevajo še Matej Mohorič (140.), Jakob Omrzel (273.), Matevž Govekar (351.), Jaka Marolt (482.), Tilen Finkšt (507.) in Žak Eržen (722.).

Slovenija je ta teden s 14.785 točkami zadržala četrto mesto na lestvici, pred njo so prva Belgija (18.444), Danska (16.954) in Italija (15.308).

Od Slovenk je Urška Žigart izgubila dve mesti in je trenutno 41. kolesarka sveta. | Foto: Guliverimage Od Slovenk je Urška Žigart izgubila dve mesti in je trenutno 41. kolesarka sveta. Foto: Guliverimage

Na ženski lestvici ni prišlo do sprememb na prvih dveh mestih. Tam sta še naprej Nizozemki Lorena Wiebes (4451 točk) in Demi Vollering (4242,57 točke). Na tretje mesto je napredovala svetovna prvakinja v vožnji na čas iz Kigalija, Švicarka Marlen Reusser (3143,81 točke).

Od Slovenk je Urška Žigart izgubila dve mesti in je trenutno 41. kolesarka sveta. Med prvimi 500 kolesarkami so še Eugenia Bujak (143.), Nika Bobnar (249.) in po osnovnem poklicu gorska kolesarka Vita Movrin (484.).

Slovenke so na lestvici držav na 18. mestu, na vrhu so še naprej prepričljivo Nizozemke.

Tadej Pogačar Ruanda 2025
Sportal Negativen rekord: zakaj toliko odstopov na dirki v Kigaliju?
Remco Evenepoel
Sportal Razočarani Remco Evenepoel: Prišel sem po več #video
Uroš Murn
Sportal Selektor Murn o Pogačarjev lovu na mavrično majico: To je bil prelomen trenutek
Primož Roglič Ruanda 2025
Sportal Primož Roglič: Tadej je Tadej, kategorija zase. Vsa čast. #video
Tadej Pogačar, SP Kigali 2025
Sportal Tadej Pogačar zdaj v nadvse elitnem klubu šampionov
Tadej Pogačar
Sportal Pogačar iskreno: Nihče nas ni 'ujčkal', takoj je šlo na nož

Primož Roglič Primož Roglič lestvica UCI kolesarstvo Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.