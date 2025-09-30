Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci. Na vrhu je prebil že 220 tednov, od tega 210 zaporednih od konca septembra 2021. V nedeljo je v Kigaliju v Ruandi ubranil naslov svetovnega prvaka in bo še eno leto dirkal v mavričasti majici.

Pogačar ima na vrhu lestvice 11.430 točk, njegov najbližji zasledovalec pa je ostal Danec Jonas Vingegaard s 5944,14 točke. V deseterici je prišlo do nekaj sprememb. Nizozemec Mathieu van der Poel je izgubil tri mesta in s četrtega zdrsnil na sedmo, napredovala pa sta Mehičan Isaac del Toro na četrto in Belgijec Remco Evenepoel na šesto mesto.

Pogačar je na vrhu lestvice že štiri leta zapovrstjo, odkar je 28. septembra 2021 tretjič v karieri splezal na čelo. Trenutno je daleč pred vsemi na lestvici enodnevnih dirk, na drugem mestu pa je na lestvici etapnih dirk. Na njej je pred njim Vingegaard, letos drugi na Touru za Pogačarjem in zmagovalec dirke po Španiji.

Sedemindvajsetletni Pogačar bo po koncu letošnjih dirk svetovne serije še petič zapovrstjo koledarsko leto končal na vrhu lestvice. To je od Slovencev dvakrat uspelo še Primožu Rogliču v letih 2019 in 2020.

Roglič, ki v Franciji na EP ne bo nastopil, je po 11. mestu na SP napredoval za osem mest in je zdaj 35. kolesar sveta. Foto: Reuters

V nedeljo tako Pogačarja kot tudi Vingegaarda, Evenepoela in še nekatere druge zvezdnike čaka cestna dirka na evropskem prvenstvu v francoskih mestih Drome in Ardeche. Evenepoela v sredo po prihodu iz Afrike že tudi vožnja na čas, v kateri je v Kigaliju tretjič zapovrstjo postal svetovni prvak.

Do konca sezone bo Pogačar ob EP dirkal vsaj še na spomeniku po Lombardiji. Tam bo skušal postati prvi kolesar v vsej zgodovini, ki bi eno od petih največjih enodnevnih klasik dobil petkrat zapovrstjo.

Roglič, ki v Franciji na EP ne bo nastopil, je po 11. mestu na SP napredoval za osem mest in je zdaj 35. kolesar sveta. V zbir točk posamezne države pa pri Slovencih te prispevajo še Matej Mohorič (140.), Jakob Omrzel (273.), Matevž Govekar (351.), Jaka Marolt (482.), Tilen Finkšt (507.) in Žak Eržen (722.).

Slovenija je ta teden s 14.785 točkami zadržala četrto mesto na lestvici, pred njo so prva Belgija (18.444), Danska (16.954) in Italija (15.308).

Od Slovenk je Urška Žigart izgubila dve mesti in je trenutno 41. kolesarka sveta. Foto: Guliverimage

Na ženski lestvici ni prišlo do sprememb na prvih dveh mestih. Tam sta še naprej Nizozemki Lorena Wiebes (4451 točk) in Demi Vollering (4242,57 točke). Na tretje mesto je napredovala svetovna prvakinja v vožnji na čas iz Kigalija, Švicarka Marlen Reusser (3143,81 točke).

Od Slovenk je Urška Žigart izgubila dve mesti in je trenutno 41. kolesarka sveta. Med prvimi 500 kolesarkami so še Eugenia Bujak (143.), Nika Bobnar (249.) in po osnovnem poklicu gorska kolesarka Vita Movrin (484.).

Slovenke so na lestvici držav na 18. mestu, na vrhu so še naprej prepričljivo Nizozemke.