Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
28. 9. 2025,
16.51

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
svetovno prvenstvo UCI Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Nedelja, 28. 9. 2025, 16.51

0 minut

Tadej Pogačar piše zgodovino

Tadej Pogačar zdaj v nadvse elitnem klubu šampionov

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Tadej Pogačar, SP Kigali 2025 | Tadej Pogačar je šele osmi kolesar v zgodovini, ki je ubranil naslov svetovnega prvaka. | Foto Reuters

Tadej Pogačar je šele osmi kolesar v zgodovini, ki je ubranil naslov svetovnega prvaka.

Foto: Reuters

Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar je danes v Kigaliju ubranil mavrično majico svetovnega prvaka, Sloveniji pa prinesel peto člansko kolajno. Tri od teh so njegove, dve zlati (Zürich 2024 in Kigali 2025) in bronasta iz Glasgowa 2023, dve sta prispevala Primož Roglič in Andrej Hauptman. Pogačar je postal šele osmi kolesar v 98-letni zgodovini svetovnih prvenstev, ki je ubranil naslov prvaka.

Tadej Pogačar
Sportal Kaj je Tadej Pogačar povedal po novi epski predstavi?

Tadej Pogačar je torej danes z izjemno zmago na cestni dirki članov na svetovnem prvenstvu v Kigaliju osvojil svoj drugi naslov svetovnega prvaka, pa še tretjič v karieri stopil na oder za zmagovalce, saj je bil najboljši že lani v Zürichu, pa bronast leta 2023 v Glasgowu.

Za preostali dve članski medalji s svetovnih prvenstev za Slovenijo sta poskrbela Primož Roglič, ki je bil srebrn v vožnji na čas na SP v Bergnu leta 2017 in Andrej Hauptman, ki je bil bronast v Lizboni leta 2001.

Pogačar je postal šele osmi tekmovalec v 98-letni zgodovini svetovnih prvenstev, ki je ubranil naslov prvaka. Nazadnje je to uspelo Francozu Julianu Alaphilippu (2020, 2021), pred njim pa Slovaki Petru Saganu, edinemu v zgodovini, ki je bil prvak trikrat zapored (2015, 2016 in 2017), zaporedne "dvojčke" pa so slavili še Italijana Paolo Bettini (2006, 2007) in Gianni Bugno (1991, 1992) ter Belgijci Rik van Looy (1960, 1961), Rok van Steenbergen (1956, 1957) in Georges Ronsse (1928, 1929).

Pogačar je zdaj eden od le 14 kolesarjev v zgodovini z več kot enim naslovom svetovnega članskega prvaka na cestnih dirkah, na naslednjih prvenstvih (leta 2026 bo v Montrealu, 2027 v Savojskih Alpah, 2028 v Abu Dabiju, 2029 v Kobenhavnu, 2030 v Bruslju in 2031 v Trentinu) se bo poskušal pridružiti rekorderjem s tremi naslovi prvaka.

Ta klub je ekskluziven, tri naslove imajo le že omenjeni Sagan (2015, 2016, 2017), pa legendarni Italijan Alberto Binda, ki je leta 1927 v Nürnbergu postal sploh prvi svetovni prvak v zgodovini in nato dosežke ponovil še v letih 1930 in 32, pa Belgijca Rik van Steenbergen (1949, 1956 in 1957) in Eddy Merckx (1967, 1971 in 1974) ter Španec Oscar Freire (1999, 2001 in 2004).

Preberite še:

Tadej Pogačar
Sportal Še ena nora predstava novega/starega svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja!
Remco Evenepoel
Sportal Trenutki frustracije za Remca Evenepoela, ki je imel težave v najbolj neprimernem trenutku #video
svetovno prvenstvo UCI Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.