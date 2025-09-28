Tadej Pogačar zdaj v nadvse elitnem klubu šampionov

Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar je danes v Kigaliju ubranil mavrično majico svetovnega prvaka, Sloveniji pa prinesel peto člansko kolajno. Tri od teh so njegove, dve zlati (Zürich 2024 in Kigali 2025) in bronasta iz Glasgowa 2023, dve sta prispevala Primož Roglič in Andrej Hauptman. Pogačar je postal šele osmi kolesar v 98-letni zgodovini svetovnih prvenstev, ki je ubranil naslov prvaka.

Tadej Pogačar je torej danes z izjemno zmago na cestni dirki članov na svetovnem prvenstvu v Kigaliju osvojil svoj drugi naslov svetovnega prvaka, pa še tretjič v karieri stopil na oder za zmagovalce, saj je bil najboljši že lani v Zürichu, pa bronast leta 2023 v Glasgowu.

Za preostali dve članski medalji s svetovnih prvenstev za Slovenijo sta poskrbela Primož Roglič, ki je bil srebrn v vožnji na čas na SP v Bergnu leta 2017 in Andrej Hauptman, ki je bil bronast v Lizboni leta 2001.

Pogačar je postal šele osmi tekmovalec v 98-letni zgodovini svetovnih prvenstev, ki je ubranil naslov prvaka. Nazadnje je to uspelo Francozu Julianu Alaphilippu (2020, 2021), pred njim pa Slovaki Petru Saganu, edinemu v zgodovini, ki je bil prvak trikrat zapored (2015, 2016 in 2017), zaporedne "dvojčke" pa so slavili še Italijana Paolo Bettini (2006, 2007) in Gianni Bugno (1991, 1992) ter Belgijci Rik van Looy (1960, 1961), Rok van Steenbergen (1956, 1957) in Georges Ronsse (1928, 1929).

Pogačar je zdaj eden od le 14 kolesarjev v zgodovini z več kot enim naslovom svetovnega članskega prvaka na cestnih dirkah, na naslednjih prvenstvih (leta 2026 bo v Montrealu, 2027 v Savojskih Alpah, 2028 v Abu Dabiju, 2029 v Kobenhavnu, 2030 v Bruslju in 2031 v Trentinu) se bo poskušal pridružiti rekorderjem s tremi naslovi prvaka.

Ta klub je ekskluziven, tri naslove imajo le že omenjeni Sagan (2015, 2016, 2017), pa legendarni Italijan Alberto Binda, ki je leta 1927 v Nürnbergu postal sploh prvi svetovni prvak v zgodovini in nato dosežke ponovil še v letih 1930 in 32, pa Belgijca Rik van Steenbergen (1949, 1956 in 1957) in Eddy Merckx (1967, 1971 in 1974) ter Španec Oscar Freire (1999, 2001 in 2004).

