"Resnično je trpel in nismo bili prepričani, ali bo lahko prišel do cilja," je v nedavnem intervjuju za francoski športni časnik L'Equipe o poškodbi Tadeja Pogačarja na letošnji Dirki po Franciji povedal belgijski as moštva UAE Emirates Tim Wellens. V ekipi so razmišljali celo o tem, da bi Pogačar odstopil, a je stisnil zobe in naposled slavil svojo četrto zmago na dirki vseh dirk. S kolenom pa je imel veliko večje težave, kot smo si sploh lahko predstavljali.

"Na etapi do Valenca mi je rekel: 'Tim, imamo težavo, koleno me res boli,'" se je skrb vzbujajočega trenutka v 17. etapi letošnjega Toura spomnil Pogačarjev belgijski pomočnik Tim Wellens. Slovenski zvezdnik se je moral odpeljati do zdravniškega avtomobila, a etapo, v kateri so se za zmago sicer spopadli šprinterski asi, nato mirno zaključil, po njej pa je moral na temeljitejši pregled v bolnišnico.

"Nismo bili prepričani, ali bo lahko prišel do cilja"

"Ugotovili so vnetje ali nekaj takšnega, a nihče tega ni izvedel, čeprav sem bil prepričan, da bo informacija pricurljala v javnost. Resnično je trpel in nismo bili prepričani, ali bo lahko prišel do cilja. Razmišljali smo celo o tem, da bi odstopil," je pravo dramo, ki je potekala v moštvu UAE Emirates, razkril Wellens. Vse to je ostalo skrito pred javnostjo, so si pa v ekipi oddahnili, ko je Pogačar na Elizejskih poljanah še četrtič v karieri zmagoslavno dvignil roke v zrak.

"Vsi so se spraševali, zakaj ne napada"

Takrat smo lahko vsi opazili, da je slovenski as že na oko veliko bolj izmučen, kot je običajno. Po vseh težavah v zaključku dirke niti ni čudno. "Vsi so se spraševali, zakaj ne napada. No, zdaj je mogoče bolj jasno. Videlo se je, da z njegovim telesom ni vse v redu – bil je napihnjen, pridobival je težo. Zelo nas je skrbelo za njegovo fizično stanje, psihično pa je ostal trden, in ko sem ga videl priti v Pariz, je bilo to veliko olajšanje," je še povedal Wellens.

Po Touru si je Pogačar vzel skoraj dva meseca tekmovalnega premora, v tem času pa se je sestavil za veličasten zaključek sezone, v katerem je ubranil naslov svetovnega prvaka na cestni dirki v Ruandi, pa osvojil naslov evropskega v Franciji, za konec pa še petič v karieri slavil na spomeniku Il Lombardia.

