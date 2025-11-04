Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
4. 11. 2025,
8.00

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG Tim Wellens

Torek, 4. 11. 2025, 8.00

20 minut

Tim Wellens razkril dramatično ozadje Toura

Belgijec razkril, kako hudo je bilo s Pogačarjem na Touru: Razmišljal je celo o odstopu

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tadej Pogačar, Tim Wellens, TDF 2025 | Tim Wellens je razkril, kako hudo je bilo v resnici s Pogačarjevim kolenom ob koncu letošnjega Toura. | Foto Guliverimage

Tim Wellens je razkril, kako hudo je bilo v resnici s Pogačarjevim kolenom ob koncu letošnjega Toura.

Foto: Guliverimage

"Resnično je trpel in nismo bili prepričani, ali bo lahko prišel do cilja," je v nedavnem intervjuju za francoski športni časnik L'Equipe o poškodbi Tadeja Pogačarja na letošnji Dirki po Franciji povedal belgijski as moštva UAE Emirates Tim Wellens. V ekipi so razmišljali celo o tem, da bi Pogačar odstopil, a je stisnil zobe in naposled slavil svojo četrto zmago na dirki vseh dirk. S kolenom pa je imel veliko večje težave, kot smo si sploh lahko predstavljali.

"Na etapi do Valenca mi je rekel: 'Tim, imamo težavo, koleno me res boli,'" se je skrb vzbujajočega trenutka v 17. etapi letošnjega Toura spomnil Pogačarjev belgijski pomočnik Tim Wellens. Slovenski zvezdnik se je moral odpeljati do zdravniškega avtomobila, a etapo, v kateri so se za zmago sicer spopadli šprinterski asi, nato mirno zaključil, po njej pa je moral na temeljitejši pregled v bolnišnico.

"Nismo bili prepričani, ali bo lahko prišel do cilja"

"Ugotovili so vnetje ali nekaj takšnega, a nihče tega ni izvedel, čeprav sem bil prepričan, da bo informacija pricurljala v javnost. Resnično je trpel in nismo bili prepričani, ali bo lahko prišel do cilja. Razmišljali smo celo o tem, da bi odstopil," je pravo dramo, ki je potekala v moštvu UAE Emirates, razkril Wellens. Vse to je ostalo skrito pred javnostjo, so si pa v ekipi oddahnili, ko je Pogačar na Elizejskih poljanah še četrtič v karieri zmagoslavno dvignil roke v zrak.

"Vsi so se spraševali, zakaj ne napada"

Takrat smo lahko vsi opazili, da je slovenski as že na oko veliko bolj izmučen, kot je običajno. Po vseh težavah v zaključku dirke niti ni čudno. "Vsi so se spraševali, zakaj ne napada. No, zdaj je mogoče bolj jasno. Videlo se je, da z njegovim telesom ni vse v redu – bil je napihnjen, pridobival je težo. Zelo nas je skrbelo za njegovo fizično stanje, psihično pa je ostal trden, in ko sem ga videl priti v Pariz, je bilo to veliko olajšanje," je še povedal Wellens.

Po Touru si je Pogačar vzel skoraj dva meseca tekmovalnega premora, v tem času pa se je sestavil za veličasten zaključek sezone, v katerem je ubranil naslov svetovnega prvaka na cestni dirki v Ruandi, pa osvojil naslov evropskega v Franciji, za konec pa še petič v karieri slavil na spomeniku Il Lombardia.

Preberite še:

Tadej Pogačar
Sportal Italijan presenetil z napovedjo: Pogačar želi sezono začeti že januarja v Avstraliji
Tadej Pogačar, Egan Bernal
Sportal Zakaj je slavni Kolumbijec jezen na Tadeja Pogačarja?
Wout van Aert, Tadej Pogačar
Sportal Pogačarjev šef jasen: Tadej gre na Tour in svetovno prvenstvo

  

Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar UAE Team Emirates - XRG Tim Wellens
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.