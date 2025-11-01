Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sobota,
1. 11. 2025,
9.27

UAE Emirates Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Sobota, 1. 11. 2025, 9.27

Italijan presenetil z napovedjo: Pogačar želi sezono začeti že januarja v Avstraliji

Avtor:
A. T. K.

Tadej Pogačar | Bo Tadej Pogačar prihodnjo sezono začel že januarja in to v Avstraliji? | Foto Reuters

Bo Tadej Pogačar prihodnjo sezono začel že januarja in to v Avstraliji?

Foto: Reuters

Eden najbolje obveščenih italijanskih kolesarskih komentatorjev Beppe Conti je med prenosom na RAI Sport namignil, da si Tadej Pogačar želi sezono 2026 začeti že januarja – in to na dirki Tour Down Under v Avstraliji, kjer je leta 2019 kot novinec v dresu ekipe UAE Team Emirates sploh prvič nastopil v svetovni seriji in že takoj navdušil s 13. mestom v skupnem seštevku.

"Tadej Pogačar je ekipo prosil, da bi sezono začel že januarja. Želi iti v Avstralijo in dirkati na Tour Down Under. Preostanek njegovega koledarja bo ostal nespremenjen," je povedal Beppe Conti in dodal, da Pogačarja prihodnje leto zagotovo ne bomo videli na Dirki po Italiji, kjer bodo vlogo kapetana najverjetneje zaupali Isaacu Del Toro, ki je letos nosil rožnato majico vse do predzadnje etape.

Če se informacije iz Italije izkažejo za točne, bi bil to še en način, kako Tadej Pogačar in njegova ekipa iščeta svežino in dodatno motivacijo v sicer že ustaljenem ritmu najboljšega kolesarja sveta. Na družbenih omrežjih se medtem že vrstijo ugibanja, da bi Pogačar obisk Avstralije lahko združil z obiskom svojega dobrega prijatelja Michaela Matthewsa, s katerim sta soseda v Monaku.

Dodatno zanimanje vzbuja tudi možnost, da bi na dirki v Avstraliji nastopila tudi Urška Žigart, Pogačarjeva zaročenka, kar bi pomenilo, da bi si par lahko končno privoščil nekaj skupnega časa, ki ga je v njunih natrpanih urnikih vse težje najti.

Pogačar je v Abu Dabiju dobil zlati kip, ki upodablja njegovo znamenito zmagovalno pozo:

Pogačar je sezone doslej začenjal različno: leta 2020 na Dirki po Valenciji, v letih 2021, 2022 in 2025 na domači Dirki po Združenih arabskih emiratih, leta 2023 je v tekmovalni ritem vstopil na enodnevni dirki Clásica Jaén Paraíso Interior, lani pa šele marca na legendarni makadamski klasiki Strade Bianche, kjer je tudi zmagal.

Vrnitev na Dirko po ZAE, ki je zaradi sponzorjev za ekipo izjemno pomembna, se zdi malo verjetna, saj ima ekipa več močnih adutov, ki lahko tam posežejo po zmagi – med njimi dvakratni mehiški prvak Isaac Del Toro, João Almeida in Adam Yates.

Pogačar bo svoj program za sezono 2026 predstavil decembra na pripravah v Španiji, je pa že zdaj jasno, da bo tudi prihodnje leto nastopil na Dirki po Franciji, kjer bo lovil peto skupno zmago, in na svetovnem prvenstvu v Kanadi, kjer bo skušal podaljšati vladavino v mavrični majici svetovnega prvaka. Napovedal je tudi lov na zmago na spomenikih Milano-Sanremo in Pariz-Roubaix, najverjetneje pa bo v začetku oktobra nastopil tudi na evropskem prvenstvu v Ljubljani. 

UAE Emirates Tadej Pogačar Tadej Pogačar
