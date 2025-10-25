Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
25. 10. 2025,
14.18

Benoit Cosnefroy se seli k UAE Team Emirates-XRG

Cosnefroy se je pridružil Pogačarju v ekipi UAE

Benoit Cosnefroy | Benoit Cosnefroy bo nastopal za ekipo UAE. | Foto Guliverimage

Benoit Cosnefroy bo nastopal za ekipo UAE.

Foto: Guliverimage

Francoski kolesar Benoit Cosnefroy se bo pridružil Tadeju Pogačarju pri ekipi UAE Team Emirates-XRG za naslednji dve sezoni, je danes sporočila ekipa štirikratnega zmagovalca dirke Tour de France. Potem ko je celotno kariero preživel v ekipi AG2R, ki je postala Decathlon, se 30-letni Normandijec pridružuje najmočnejši ekipi v pelotonu.

"Zelo sem navdušen, da sem se pridružil najboljši ekipi na svetu. Ko mi je Mauro Gianetti (direktor ekipe. op. STA) razložil projekt, sem vedel, da je to izziv, ki ga potrebujem v tem času kariere. Komaj čakam, da začnem to novo poglavje," je Cosnefroy, tudi svetovni prvak do 21 let 2017, dejal v sporočilu za javnost, v katerem je napovedal svoj prihod.

Za Francoza je prestop priložnost, da ponovno začne svojo kariero, saj ni dirkal od junijske dirke po Švici, ker mu je sezono uničila poškodba kolena. 

Pri ekipi je sicer že en Francoz, Pavel Sivakov.

