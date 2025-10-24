Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

24. 10. 2025,
16.36

UAE Team Emirates - XRG

Tim Wellens ob Pogačarju še dve sezoni

Tim Wellens, TDF 2025 | Tim Wellens bo še dve leti član moštva UAE Team Emirates - XRG. | Foto Reuters

Tim Wellens bo še dve leti član moštva UAE Team Emirates - XRG.

Foto: Reuters

Belgijski kolesar Tim Wellens je za dve leti podaljšal pogodbo z ekipo UAE Team Emirates-XRG, za katero tekmujeta tudi Slovenca Tadej Pogačar in Domen Novak. Wellens je bil v zadnjih letih eden najbolj zvestih Pogačarjevih pomočnikov na velikih preizkušnjah.

Tim Wellens, specialist za enodnevne klasike, a v zadnjih letih tudi kakovosten pomočnik na etapnih dirkah, je pogodbo podaljšal do konca sezone 2027. Takrat bo dopolnil 36 let.

V letošnji sezoni je postal belgijski državni prvak na cestni dirki, na Touru pa je v 15. etapi prišel do zmage po uspešnem pobegu. Med drugimi uspehi ima še tretje mesto v seštevku dirke Renewi in na Strade Bianche, v karieri pa je zbral 41 zmag.

"Odločitev, da ostanem pri emiratih, je bila enostavna. Tukaj se res počutim zelo cenjenega, obenem pa cenim, kaj vse ekipa stori zame. V čast mi bo še nekaj let voziti za najboljše moštvo na svetu. Tukaj sem našel popolno ravnotežje med dirkanjem za druge in iskanjem svojih priložnosti," je v izjavi za ekipo dejal 34-letni Belgijec.

Wellens je letos Pogačarju pomagal do zmag na Touru, kriteriju po Dofineji, spomeniku po Flandriji ter makadamski preizkušnji Strade Bianche.

Emirati so obenem sporočili, da sta za eno sezono pogodbi podaljšala tudi Norvežan Vegard Stake Laengen in Danec Julius Johansen.

Pogačar ima z emirati sklenjeno pogodbo do konca sezone 2030, Novak pa do konca leta 2027.

Preberite še:

Primož Roglič Andora
V Rogličevi ekipi še niso sprejeli končne odločitve
Jonas Vingegaard - Tadej Pogačar
Priložnost za Vingegaarda? "Vsekakor je veliko gora, kar je dobro."
Urška Žigart Tadej Pogačar
Pogačarjev veliki izziv: dvakrat na legendarni Alpe d'Huez v dveh dneh
Tadej Pogačar, Lombardia 2025
Pričakovano glede Tadeja Pogačarja: druge možnosti ni
Andrew Feather
Britanski odvetnik, ki se je "izmuznil" Pogačarju, z drzno obljubo
