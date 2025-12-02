Organizatorji Gira zavrnili Pogačarjevo idejo: Niti razmišljali ne bomo o tem

Potem ko je Tadej Pogačar pred dnevi v enem od intervjujev izjavil, da bi bilo zaradi podnebnih razmer iz praktičnih razlogov bolje, če bi Giro, ki je na sporedu maja, in Vuelta (konec avgusta–začetek septembra) zamenjala termin, je izvršni direktor agencije RCS Sport Paolo Bellino, ki organizira tudi Giro, idejo svetovnega prvaka hitro zavrnil. Pripravljeni bi bili razmisliti le o enotedenskem zamiku, je dejal.

Organizatorji Dirke po Italiji so odločno zavrnili kakršnokoli razpravo o menjavi terminov med Dirko po Italiji in Dirko po Španiji, poroča specializirani kolesarski portal Cyclingnews. Izvršni direktor RCS Sport Paolo Bellino je za omenjeni medij dejal, da o tej ideji ne bodo niti razmišljali.

Giro tradicionalno poteka maja, Tour de France julija, Vuelta pa ima svoj avgustovsko-septembrski termin, potem ko je bil leta 1995 prestavljen z aprilskega datuma in, kot kaže, bo tako tudi ostalo.

Mraz na Giru, pretirana vročina na Vuelti

Tadej Pogačar je nedavno izjavil, da bi Giro in Vuelta lahko izmenjala datuma v koledarju dirk, pri čemer je namignil, da bi to lahko pomagalo rešiti težave z ekstremnim vremenom in privabilo še več vrhunskih kolesarjev na obe tritedenski dirki. Giro je pogosto žrtev slabega vremena, celo snega v visokogorju, medtem ko je Vuelta pogosto na udaru zaradi izredno visokih temperatur.

V času Vuelte v določenih delih Španije vlada ekstremna vročina. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Menjava terminov že prej predmet razprave

Po poročanju Cyclingnewsa je bila ideja o menjavi terminov med Girom in Vuelto že predmet razprave v delovni skupini UCI, ki razmišlja o širši reformi koledarja. Predsednik UCI David Lappartient je že poudaril, da je radikalno spremenjena sezona 2020 zaradi pandemije covida-19 pokazala, da bi spremembe tradicionalnega koledarja lahko imele tudi prednosti.

Giro med covidom prestavljen na oktober

"Giro d’Italia ima tradicionalni termin maja in tega ne želimo spreminjati," je bil Bellino jasen v intervjuju za Cyclingnews na predstavitvi trase Gira za leto 2026 v Rimu. "Vsaka tritedenska dirka ima svojo zgodovino in pomen, tudi zaradi svojega mesta v koledarju. Giro je bil 108-krat izveden maja, razen v času pandemije covid-19 (takrat je bilo Giro na sporedu oktobra, op. a.), ki je bila edinstven trenutek, ko smo vsi skupaj delali za to, da rešimo kolesarsko sezono."

Foto: Ana Kovač

Možnost enotedenskega zamika

Odločitev o tekmovalnem koledarju sprejema Mednarodna kolesarska zveza (UCI) po posvetovanju z organizatorji in drugimi deležniki v športu. Do leta 2011 se je Giro pogosto končal v prvem tednu junija ali celo nekoliko pozneje, in glede na to, da si Bellino in RCS Sport želita vrnitve na ta datum, tudi če to skrajša čas med Girom in Tourom, bi morda res lahko prišlo do zamika. "Rad bi spremenil termin Gira, vendar le za en teden," je dejal Bellino.

"Rad bi, da Giro zajame italijanski državni praznik 2. junij (dan republike, op. a.). To bi pomenilo tudi, da gremo v visoke gore kakšen teden pozneje, kar lahko v določenih letih močno vpliva na vremenske razmere. A to je edina sprememba termina, ki si jo želim. Termina Gira in Vuelte se ne bosta zamenjala," je bil odločen Bellino.

