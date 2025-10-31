Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
31. 10. 2025,
16.31

Osveženo pred

2 uri, 9 minut

Petek, 31. 10. 2025, 16.31

2 uri, 9 minut

Tadej Pogačar jezi Egana Bernala: On je na neki drugi ravni

Avtor:
S. K.

Egan Bernal | Egan Bernal ima za seboj najboljšo sezono po hudi nesreči, ko jo je na treningu v Kolumbiji doživel 24. januarja 2022. | Foto Guliverimage

Egan Bernal ima za seboj najboljšo sezono po hudi nesreči, ko jo je na treningu v Kolumbiji doživel 24. januarja 2022.

Foto: Guliverimage

Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal, zadnji zmagovalec Dirke po Franciji pred ero Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda, ima za seboj najboljšo sezono po skoraj usodni nesreči na treningu v Gachancipi v začetku leta 2022. "Letos sem se spet počutil kot jaz," si je 28-letnik oddahnil v pogovoru za kolumbijsko televizijo Win Sports, priznal pa je tudi, da je dirkanje z najboljšim kolesarjem sveta Pogačarjem lahko izjemno frustrirajoče.

"On je na neki drugi ravni. Ko tekmuješ z njim, se pogosto zdi, kot da si slab. To me jezi. Daješ vse od sebe, ta fant pa se ti odpelje, kot da ni nič," je zmagovalec Toura 2019 Egan Bernal o spopadih s Pogačarjem povedal za televizijo Win Sports. "Ampak je kul tekmovati z njim. On nas spodbuja k izboljšanju. Kul je, da smo del Pogačarjeve dobe," je še dodal.

Bernal je letos najprej osvojil oba naslova kolumbijskega državnega prvaka, tako na cestni dirki kot v vožnji na čas, spomladi je nastopil na italijanskem Giru, ki ga je osvojil že leta 2021. Tokrat je tam zasedel sedmo mesto v skupnem seštevku. Na španski Vuelti je ciljal na stopničke, pa se mu je zalomilo in je končal na 17. mestu, je pa vseeno zadovoljen s sezono, ki jo je ocenil za svojo najboljšo po nesreči leta 2022.

Spet je pravi Egan Bernal

Takrat se je na treningu v Gachancipi v Kolumbiji zaletel v avtobus in utrpel hude poškodbe, več zlomov, predrto pljučno krilo … Sledilo je dolgo okrevanje in počasno vračanje na raven, na kateri je bil pred skorajda usodnim 24. januarjem 2022. To mu je delno uspelo, a je kolesarstvo odtlej močno napredovalo. Po sezoni 2025 je lahko spet bolj optimističen. "Letos sem se spet počutil kot jaz. Počutil sem se močnejšega. Šel sem na Giro, končal na sedmem mestu, na Vuelto pa sem šel s ciljem uvrstit se na stopničke. Ni se zgodilo, a še vedno verjamem, da lahko nekega dne spet zmagam," pravi.

Vuelta mu v zbirki zmag še manjka in očitno ostaja njegova velika želja. Naslednje leto ima še pogodbo z britanskim moštvom Ineos Grenadiers, sezona pa bo zanj pomembna, saj bo odločala o njegovi prihodnosti v profesionalnem kolesarstvu. Njegovo kariero  so sicer že pred grozljivo nesrečo na treningu ogrožale kronične težave s hrbtom. Zaradi hernije hrbteničnega diska je moral leta 2020 predčasno končati Tour, takrat pa je na dirki vseh dirk prvo od štirih zmag dosegel Pogačar.

