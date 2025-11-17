Slovenski kolesar leta je Tadej Pogačar, kolesarka pa Urška Žigart

Na tradicionalnem Večeru zvezd je Kolesarska zveza Slovenije v Festivalni dvorani pred več kot 200 gosti podelila priznanja v najuspešnejši sezoni za slovenske kolesarje vseh disciplin. Najboljša gorska kolesarja sta Jakob Klemenčič in Monika Hrastnik, podelili pa so tudi priznanja za posebne dosežke, doprinos h kolesarstvu in življenjsko delo.

Za slovensko kolesarstvo je bila sezona 2025 med najuspešnejšimi doslej. Na mednarodnih dirkah v cestnem kolesarstvu so poleg Tadeja Pogačarja in Mateja Mohoriča zmagovali še Žak Eržen, Jaka Marolt in Jakob Omrzel, izjemne uspehe pa so dosegali tudi gorski kolesarji. Za slovensko reprezentanco je šest reprezentantov osvojilo skupaj kar deset medalj na evropskih in svetovnih prvenstvih, od tega po tri majice evropskih in svetovnih prvakov.

Brez dvoma o najboljših

Izbor za kolesarja leta ni presenečenje: to je znova Tadej Pogačar, po vseh kriterijih tudi najboljši kolesar sveta. V njegovem imenu sta nagrado na Večeru zvezd prevzela njegova starša. Kolesarka leta je tudi letos Urška Žigart, ki je odlično dirkala na etapnih in enodnevnih dirkah ter na evropskem prvenstvu na cestni dirki z 11. mestom dosegla najboljšo slovensko uvrstitev.

Priznanje je prejela moška članska reprezentanca v cestnem kolesarstvu – tokrat za kar dva uspeha: na evropskem in svetovnem prvenstvu. Foto: Aleš Fevžer

Poleg tega je podobno kot lani prejela priznanje moška članska reprezentanca v cestnem kolesarstvu – tokrat za kar dva uspeha: na evropskem in svetovnem prvenstvu. Ob Tadeju Pogačarju so na SP nastopili Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matic Žumer in Jaka Primožič. Na EP so nastopili poleg Pogačarja, Mohoriča, Novaka, Govekarja in Primožiča še Mihael Štajnar, Anže Skok in Tilen Finkšt. Skupaj s kolesarji je prejel priznanje tudi selektor Uroš Murn.

Najuspešnejša sezona za gorske kolesarje

Najboljši gorski kolesar Jakob Klemenčič je osvojil skupni seštevek svetovnega pokala v gorskokolesarskem eliminatorju in svoj že drugi naslov evropskega prvaka. Najboljša gorska kolesarka je bila znova spustašica Monika Hrastnik, ki je zablestela zlasti na dirki svetovnega pokala v Val di Soleju, kjer je bila tretja, evropsko prvenstvo pa je končala na petem mestu.

Jakob Klemenčič je najboljši gorski kolesar sezone. Foto: Aleš Fevžer

Največ lovorik je med kolesarkami zbrala Maruša Tereza Šerkezi, ki je prejela priznanje za najboljšo mlado gorsko kolesarko: zlati medalji na svetovnem prvenstvu v olimpijskem krosu in na EP v kratkem krosu sta bili vrhunca sezone, v kateri je osvojila še srebro na EP v olimpijskem krosu, leto pa končuje na prvem mestu svetovne lestvice.

Gorska kolesarka Monika Hrastnik. Foto: Aleš Fevžer

Najboljši mladi gorski kolesar je Lenart Dejak, doma nepremagljiv v gorskokolesarskem krosu, naslove državnega prvaka pa je pobiral tudi v ciklokrosu in na dirkališču. Največji dosežek pa je bronasta medalja na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju.

Pa najboljša mlada gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi. Foto: Aleš Fevžer

Posebne nagrade še …

V sklopu posebnih dosežkov so bila podeljena štiri priznanja: Mateju Mohoriču za bronasto medaljo na SP v gravlanju, Nežki Libnik za mladinsko zlato medaljo na SP v enduru, Jakobu Omrzelu za zmago na Giru NextGen in Maticu Kranjcu Žagarju za bronasti medalji na SP in EP v gorskokolesarkem eliminatorju.

Kolesarska zveza Slovenije je podelila tudi priznanje najboljšemu parakolesarju, to je tudi letos Anej Doplihar, ki je na svetovnem prvenstvu osvojil deveto mesto na kronometru in četrto na cestni dirki.

Eugenija Bujak je zaključila kariero. Foto: Aleš Fevžer

Dobro so letos dirkali tudi amaterski cestni kolesarji. Priznanje za najboljša sta osvojila Matejka Meško in Andrej Žavbi, posebna priznanja še Laura Šimenc Kramar in Gregor Sikošek za srebro ter Borja Jelić za bron na amaterskem svetovnem prvenstvu.

Ob zaključku kariere je Kolesarska zveza Slovenije podelila priznanji Eugenii Bujak in Moniki Hrastnik, obe sta v preteklosti že bili tudi kolesarki leta.

Priznanja za doprinos in življenjsko delo

Priznanje za doprinos je posthumno prejel Uroš Ložar, ki je letos mnogo prezgodaj umrl v 48. letu starosti. Zapomnili si ga bomo kot izjemnega navdušenca nad športom, plodovitega pisca, novinarja, urednika in komentatorja prenosov gorskokolesarskih dirk, zadnja leta pa je bil tudi ena od gonilnih sil slovenskega dirkanja s kolesi BMX.

Posebna priznanja so prejeli še Laura Šimenc Kramar in Gregor Sikošek za srebro ter Borja Jelić za bron na amaterskem svetovnem prvenstvu. Foto: Aleš Fevžer

Priznanje za doprinos je dobila še Mestna občina Nova Gorica za zasluge, da je Dirka po Italiji tudi letos obiskala Slovenijo. Priznanje je prevzel župan Samo Turel.

Za življenjsko delo sta priznanji prejela nekdanja kolesarja, ki sta dirkala v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja in za vedno ostala zapisana kolesarskemu športu. Tone Kunaver je bil nagrajen za organizacijsko delovanje v osrednji Sloveniji, promocijo rekreacijskega in amaterskega kolesarstva, spodbujanje ženskega kolesarstva ter tudi kot trener in selektor gluhonemih kolesarjev. Marjan Knaflič pa je po svoji tekmovalni karieri več desetletij kot trener in vodja deloval v Kolesarskem klubu Bled in potem obenem še v Kolesarskem klubu Gorje.

Vsi nagrajenci Večera zvezd 2025: - Najboljši cestni kolesar: Tadej Pogačar - Najboljša cestna kolesarka: Urška Žigart - Najboljši gorski kolesar: Jakob Klemenčič - Najboljša gorska kolesarka: Monika Hrastnik - Najboljša mlada gorska kolesarka: Maruša Tereza Šerkezi - Najboljši mladi gorski kolesar: Lenart Dejak - Parakolesar leta: Anej Doplihar - Priznanje za posebne dosežke: moška članska reprezentanca v cestnem kolesarstvu na SP in EP, selektor Uroš Murn, Matej Mohorič, Nežka Libnik, Jakob Omrzel, Matic Kranjec Žagar. - Priznanji ob koncu športne kariere: Monika Hrastnik, Eugenia Bujak - Posthumno priznanje za doprinos kolesarstvu: Uroš Ložar - Priznanje za doprinos kolesarstvu: Mestna občina Nova Gorica - Priznanje za življenjsko delo: Tone Kunaver, Marjan Knaflič - Najboljši amaterski kolesar: Andrej Žavbi - Najboljša amaterska kolesarka: Matejka Meško

Preberite še: