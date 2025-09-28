Prve besede Tadeja Pogačarja, ki je na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi znova pometel s konkurenco in ubranil naslov svetovnega prvaka, so bile polne olajšanja in zadovoljstva. 27-letni šampion je priznal, da je bila trasa zasnovana tako, da je dovoljevala ponovitev lanskega scenarija iz Züricha – tudi tokrat je napadel več kot sto kilometrov pred ciljem.

"Upal sem, da bomo z Juanom Ayusom in Isaacom Del Torom (moštvenima kolegoma iz ekipe UAE Emirates, op. a.) oblikovali manjšo skupino. To bi bila sanjska kombinacija, da bi skupaj vozili kot trio, kolikor dolgo bi šlo. A se ni izšlo, Juan je imel hitro težave na tlakovanem delu vzpona, Isaaca pa so ustavile želodčne težave, tako da sem ostal sam. Potem pa, tako kot lani, sam pripeljal v cilj. Boril sem se sam s sabo in sem zelo vesel, da mi je uspelo," je dejal Pogačar, ki ni skrival, da so ga ob samostojni vožnji obhajali dvomi.

"Tudi zame so bili klanci iz kroga v krog težji, pa tudi na spustih ni šlo kar samo od sebe, moral sem ves čas poganjati. Zaloge energije so proti koncu kopnele, zadnji krogi so bili res zahtevni, a sem zdržal in upal na vse najboljše."

Dirko je končalo manj kot 30 kolesarjev, med njimi je bil odličen tudi Primož Roglič, ki je zasedel 11. mesto. Tako selektivna proga Pogačarjevi zmagi daje še dodatno težo. "Neverjetna izkušnja. Recimo temu, da je za mano uspešen vikend," je kratek pogovor za organizatorja sklenil novi – oziroma stari – svetovni prvak, ki so ga v cilju pričakali navdušeni moštveni kolegi in zaročenka Urška Žigart.

