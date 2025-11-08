Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sobota,
8. 11. 2025,
10.32

Sobota, 8. 11. 2025, 10.32

Primoža Rogliča čaka še zadnja dirka sezone – pred tem druženje z navijači in šov #video

Primož Roglič | Primoža Rogliča pred ekshibicijsko dirko na kriteriju Saitama v Tokiu čaka še druženje z navijači in sodelovanje v različnih zabavnih dogodkih. | Foto A.S.O./Dean Koh

Primoža Rogliča pred ekshibicijsko dirko na kriteriju Saitama v Tokiu čaka še druženje z navijači in sodelovanje v različnih zabavnih dogodkih.

Foto: A.S.O./Dean Koh

Primož Roglič bo jutri ob približno 6.45 po slovenskem času nastopil na ekshibicijski dirki Kriterij Saitama na Japonskem, ki jo organizira prireditelj Dirke po Franciji. Gre za promocijsko dirko, namenjeno popularizaciji kolesarstva na Japonskem, ki ne prinaša točk za lestvico Mednarodne kolesarske zveze.

Na startni listi je tudi zmagovalec letošnje Vuelte Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), pa nosilec zelene majice na Touru 2025 Jonathan Milan (Lidl–Trek), ki je prejšnji konec tedna zmagal na podobni dirki v Singapurju, moštveni kolega Tadeja Pogačarja Tim Wellens (UAE Emirates) in francoski specialist za gorske etape Aurélien Paret-Peintre (Soudal QuickStep), zmagovalec letošnje etape Toura s ciljem na Mont Ventoux.

Kolesarji, ki so za nastop na dirki dobro plačani, bodo pred dirko sodelovali tudi v različnih sproščujočih in zabavnih aktivnostih. Na predstavitvi ekip so se na primer preizkusili v risanju, nič nenavadnega pa ne bo, če se bodo preoblekli v sumo rokoborce ali karateiste, kar je za Saitamo že stalnica.

Rogliča so na predstavitvi ekip pričakali navdušeni navijači:

