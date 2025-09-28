Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., S. K.

Nedelja,
28. 9. 2025,
17.42

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,50

Natisni članek

Natisni članek
Ruanda 2025 Tadej Pogačar Tadej Pogačar Primož Roglič Primož Roglič

Nedelja, 28. 9. 2025, 17.42

41 minut

Primož Roglič: Tadej je Tadej. Kategorija zase. Vsa čast.

Avtorji:
A. T. K., S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,50
Primož Roglič Ruanda 2025 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Primož Roglič se je po novem pravljičnem dnevu za slovensko kolesarstvo, ko je Tadej Pogačar ubranil naslov svetovnega prvaka, sam pa v selektivni dirki, ki jo je končalo zgolj 30 kolesarjev, zasedel odlično 11. mesto, poklonil svojemu rojaku. "Tadej je Tadej, kategorija zase," je kvalitete Pogačarja izpostavil izkušeni Zasavec.

"Res neverjetno! Iskrene čestitke, čestitke vsem fantom za prikazano danes. Na koncu je bilo več dirk v eni dirki, eni spredaj, mi pa zadaj," je v pogovoru za Val 202 dogajanje na cestni dirki svetovnega prvenstva v Kigaliju v Ruandi povzel Primož Roglič, ki je v Afriko pripotoval neposredno z višinskih priprav v Sierra Nevadi.

Svoj nastop je opisal z značilno preprostostjo. "Moje noge so bile okej, takšne kot so bile, so bile. Dal sem vse od sebe in ja, na koncu sem tudi z rezultatom lahko zadovoljen. Še enkrat pa, kar nam je uspelo kot celotni ekipi, kot naciji, to je neverjetno."

Primož Roglič Ruanda 2025 | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Na vprašanje o taktiki in skupini, v kateri je preživel večino dirke, je odgovoril: Če bi lahko izbiral, bi morda naredil kaj bolje, ampak Tadej je Tadej, kategorija zase. Ko gre, gre. Jaz pa sem poskušal zadaj čim bolj kvariti ritem, zavirati, biti zraven od štarta do cilja."

Roglič bo izpustil evropsko prvenstvo, nato pa bo do konca sezone nastopil še na Dirki po Emiliji, kjer je že trikrat zmagal, na enodnevni italijanski klasiki Tre Valli Varesine, sezono pa sklenil na znameniti Dirki po Lombardiji. Dan zatem bo v Novem mestu organiziral dobrodelni Zlati krog, medtem ko bo Pogačar isti dan na Krvavcu priredil Pogi Challenge, kjer se bo pomeril z rekreativci.

Preberite še:

Tadej Pogačar, SP Kigali 2025
Sportal Tadej Pogačar zdaj v nadvse elitnem klubu šampionov
Tadej Pogačar
Sportal Kaj je Tadej Pogačar povedal po novi epski predstavi?
Tadej Pogačar
Sportal Še ena nora predstava novega/starega svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja!
Urška Žigart Ruanda 2025
Sportal Kanadska senzacija, Urška Žigart pa Kigali zapušča z grenkim priokusom
Ruanda 2025 Tadej Pogačar Tadej Pogačar Primož Roglič Primož Roglič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.