Primož Roglič se je po novem pravljičnem dnevu za slovensko kolesarstvo, ko je Tadej Pogačar ubranil naslov svetovnega prvaka, sam pa v selektivni dirki, ki jo je končalo zgolj 30 kolesarjev, zasedel odlično 11. mesto, poklonil svojemu rojaku. "Tadej je Tadej, kategorija zase," je kvalitete Pogačarja izpostavil izkušeni Zasavec.

"Res neverjetno! Iskrene čestitke, čestitke vsem fantom za prikazano danes. Na koncu je bilo več dirk v eni dirki, eni spredaj, mi pa zadaj," je v pogovoru za Val 202 dogajanje na cestni dirki svetovnega prvenstva v Kigaliju v Ruandi povzel Primož Roglič, ki je v Afriko pripotoval neposredno z višinskih priprav v Sierra Nevadi.

Svoj nastop je opisal z značilno preprostostjo. "Moje noge so bile okej, takšne kot so bile, so bile. Dal sem vse od sebe in ja, na koncu sem tudi z rezultatom lahko zadovoljen. Še enkrat pa, kar nam je uspelo kot celotni ekipi, kot naciji, to je neverjetno."

Foto: Guliverimage

Na vprašanje o taktiki in skupini, v kateri je preživel večino dirke, je odgovoril: Če bi lahko izbiral, bi morda naredil kaj bolje, ampak Tadej je Tadej, kategorija zase. Ko gre, gre. Jaz pa sem poskušal zadaj čim bolj kvariti ritem, zavirati, biti zraven od štarta do cilja."

Roglič bo izpustil evropsko prvenstvo, nato pa bo do konca sezone nastopil še na Dirki po Emiliji, kjer je že trikrat zmagal, na enodnevni italijanski klasiki Tre Valli Varesine, sezono pa sklenil na znameniti Dirki po Lombardiji. Dan zatem bo v Novem mestu organiziral dobrodelni Zlati krog, medtem ko bo Pogačar isti dan na Krvavcu priredil Pogi Challenge, kjer se bo pomeril z rekreativci.

