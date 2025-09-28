Trenutki frustracije za Remca Evenepoela, ki je imel težave v najbolj neprimernem trenutku #video

Belgijski kolesar Remco Evenepoel, ki je pred tednom dni v Kigaliju postal svetovni prvak v vožnji na čas in je tudi eden glavnih favoritov današnje cestne preizkušnje, se je znašel v neprijetnem položaju. Zaradi težav s kolesom je moral zamenjati kolo, ob tem pa ni mogel skriti jeze.

Pas content le Remco ! Evenepoel s'agace sur un changement de vélo bien trop long à son goût...



Regardez le dénouement des Championnats du monde sur Eurosport #LesRP #Kigali2025 pic.twitter.com/kKZQ0fm365 — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 28, 2025

Kamere so občutek frustracije ujele med čakanjem Remca Evenepoela na spremljevalni avto, posnetek pa je v hipu obkrožil splet. Športna drama se je začela že nekaj minut prej, ko Belgijec na vzponu na goro Kigali ni zmogel slediti ostremu tempu Tadeja Pogačarja, dodatno pa ga je razjezila še okvara kolesa. "Zdelo se je, da je bil njegov sedež nagnjen," je za belgijsko televizijo Sporza pojasnil komentator Karl Vannieuwkerke.



Menjava kolesa je sicer potekala gladko, Evenepoel pa se je hitro priključil zasledovalni skupini za vodilnim Pogačarjem, a vprašanje je, koliko moči je belgijski as pri tem izgubil, in ali ga bo ravno to stalo boja za mavrično majico.

Cestno dirko za naslov svetovnega prvaka na Sportalu spremljamo iz minute v minuto: