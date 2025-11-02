Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Nedelja,
2. 11. 2025,
15.40

Osveženo pred

28 minut

Primož Roglič še brez odgovora

Avtor:
Š. L.

Primož Roglič Andora | Primož Roglič je v nedeljo nastopil na kriteriju po Singapurju. | Foto Guliverimage

Primož Roglič je v nedeljo nastopil na kriteriju po Singapurju.

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesar Primož Roglič je bil v nedeljo eden izmed tistih kolesarjev, ki so s kriterijem v Singapurju sklenili svojo sezono. Pred tem je v Singapurju za špansko Marco spregovoril o pridružitvi Remca Evenepoela k ekipi Red Bull-Bora-hansgrohe, pa minuli sezoni, zazrl pa se je tudi v prihodnost, kjer glede njegovega koledarja za prihodnjo sezono še ostaja vprašaj.

Primož Roglič je s kriterijem v Singapurju v nedeljo tudi uradno sklenil letošnjo sezono. 36-letni slovenski kolesar je sezono končal kot 32. mestu na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci. To sezono je dobil dirko po Kataloniji, sicer pa je imel obilico smole predvsem na Giru, ki ga je predčasno sklenil po številnih padcih. Dirko po Franciji je nato ob okrnjenih pripravah z osmim mestom končal prvič po letu 2020. "Kar se tiče zmag na dirkah, ja, nisem jih zmagal veliko, ampak v drugih pogledih je bila to precej klasična sezona. Imel sem nekaj težav in izzivov, s katerimi sem se moral soočiti, zato je bila od takrat naprej dobra sezona. To, da se še vedno lahko kosam z nekaterimi najboljšimi kolesarji na svetu, je dober občutek zame," je za Marco dejal Roglič. 

Tako kot vselej, je bil tudi tokrat deležen vprašanj o prihodu Remca Evenepoela k nemški ekipi. "To bo zelo enostavno. Če sem iskren, je veliko dirk, ni vedno vprašanje, kdo bo kaj naredil, ampak z mojega vidika je bolj vprašanje, kako kot ekipa zmagati na dirki ali kako biti najboljši. Vedno poskušam razmišljati na ta način. Najprej moramo biti pripravljeni biti najboljši, nato pa me ne zanima, kdo zmaga, on ali kdorkoli drug. Mislim, da je super za ekipo, da ga ima. Pokazal je, da je poseben, zmagal je na veliko dirkah, zato upam, da bo lahko enako storil za našo ekipo naslednje leto," je bil optimističen Roglič.

Remco Evenepoel | Foto: Guliverimage Remco Evenepoel Foto: Guliverimage

Zatem je bil deležen tudi vprašanj o tem, ali bi se njegova ekipa lahko pridružila moči ekipe Tadeja Pogačarja, UAE Team Emirates – XRG. "Če smo iskreni, so Emirati trenutno zelo močna ekipa; zmagali so na skoraj 100 dirkah. Neverjetno je pomisliti na to in so res dominantni," konkretnega odgovora ni podal Slovenec.

Kakšen bo njegov koledar dirk? Tour? Vuelta?

Veliko vprašanj se že zdaj poraja o koledarju dirk, na katerih bo v prihodnji sezoni nastopil Slovenec. Ta za zdaj še ostaja skrivnost, ekipa bo verjetno program obelodanila decembra, ko se bodo ekipe podale na priprave pred novo sezono, a kljub temu se Roglič ni mogel izogniti vprašanju, ali bo naslednjo sezono tudi stal na startu Dirke po Franciji. "Tour je le Tour. Vsak kolesar si želi biti tam, želi to narediti. To je najpomembnejša kolesarska dirka leta, zato bi bilo super biti tam," je bil korekten Roglič in zatem odgovoril še na vprašanje, če si želi zmagati še na svoji peti Vuelti v karieri.

"Malo nepošteno je govoriti o programu za naslednje leto, je še prezgodaj," poudarja Roglič. | Foto: Guliverimage "Malo nepošteno je govoriti o programu za naslednje leto, je še prezgodaj," poudarja Roglič. Foto: Guliverimage

"Malo nepošteno je govoriti o programu za naslednje leto, je še prezgodaj. Želim si le vzeti odmor, premisliti in se odločiti, kaj bom počel naslednje leto. Ampak ja, zagotovo bi bilo precej super biti na startu Vuelte. Če bi lahko izbral zmago na Vuelti, bi jo, ampak to je še daleč, ni vse tako preprosto, ampak sigurno je to velik izziv," je za Marco še dodal Roglič.

Preberite še:

Primož Roglič Andora
Sportal Roglič "poživil" dogajanje v Singapurju, zmaga za zeleno majico
Oier Lazkano
Sportal Rogličev in Tratnikov ekipni kolega suspendiran zaradi dopinga
Tadej Pogačar
Sportal Italijan presenetil z napovedjo: Pogačar želi sezono začeti že januarja v Avstraliji
