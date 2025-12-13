Ameriška superveteranka lovi Ingemarja Stenmarka, Ilka Štuhec edina Slovenka na štartu

Najboljše alpske smučarke sveta, specialistke za hitri disciplini, danes v St. Moritzu v Švici čaka še drugi smuk sezone svetovnega pokala 2025/26. Včeraj se je na vrh vrnila 41-letna ameriška veteranka Lindsey Vonn, ki ima zdaj 83 kariernih zmag in ji torej le še tri manjkajo, da bo na večni lestvici ujela legendarnega Šveda Ingemarja Stenmarka. Edina slovenska predstavnica na tekmi Ilka Štuhec ima štartno številko 20, tekma pa se bo začela ob 10.45.

Ilka Štuhec je včeraj sezono odprla s 14. mestom, za zmagovalko, Američanko Lindsey Vonn, pa je zaostala skoraj dve sekundi. Danes bo Mariborčanka poskušala nadgraditi dosežek, medtem ko bo 41-letna ameriška veteranka, ki se je lani vrnila iz pokoja napadla svojo že 84. zmago v svetovnem pokalu. Vonn ima štartno številko 11.

Smučarke v nedeljo čaka še superveleslalomska tekma v St. Moritzu, v torek pa se svetovni pokal nadaljuje s slalomom v Courchevelu v Franciji. Specialistke za hitri disciplini bodo spet na delu konec naslednjega tedna v Val d'Iseru.

St. Moritz, smuk, štartna lista: 1. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)

2. Jacqueline Wiles (ZDA)

3. Romane Miradoli (Fra)

4. Magdalena Egger (Avt)

5. Ariane Rädler (Avt)

6. Ester Ledecka (Češ)

7. Laura Pirovano (Ita)

8. Jasmine Flury (Švi)

9. Sofia Goggia (Ita)

10. Cornelia Hütter (Avt)

11. Lindsey Vonn (ZDA)

12. Emma Aicher (Nem)

13. Breezy Johnson (ZDA)

14. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)

15. Mirijam Puchner (Avt)

16. Malorie Blanc (Švi)

17. Nina Ortlieb (Avt)

18. Nicol Delago (Ita)

19. Marte Monsen (Nor)

20. Ilka Štuhec (Slo)

…

