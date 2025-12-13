Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
13. 12. 2025,
8.28

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Lindsey Vonn Ilka Štuhec Ilka Štuhec St. Moritz smuk alpsko smučanje

Sobota, 13. 12. 2025, 8.28

56 minut

Alpsko smučanje, St. Moritz, smuk (ž)

Ameriška superveteranka lovi Ingemarja Stenmarka, Ilka Štuhec edina Slovenka na štartu

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ilka Štuhec | Se bo Ilka Štuhec danes odrezala bolje kot včeraj? | Foto Reuters

Se bo Ilka Štuhec danes odrezala bolje kot včeraj?

Foto: Reuters

Najboljše alpske smučarke sveta, specialistke za hitri disciplini, danes v St. Moritzu v Švici čaka še drugi smuk sezone svetovnega pokala 2025/26. Včeraj se je na vrh vrnila 41-letna ameriška veteranka Lindsey Vonn, ki ima zdaj 83 kariernih zmag in ji torej le še tri manjkajo, da bo na večni lestvici ujela legendarnega Šveda Ingemarja Stenmarka. Edina slovenska predstavnica na tekmi Ilka Štuhec ima štartno številko 20, tekma pa se bo začela ob 10.45.

Lindsey Vonn, St. Moritz
Sportal Lindsey Vonn razred zase, Ilka Štuhec 14.

Ilka Štuhec je včeraj sezono odprla s 14. mestom, za zmagovalko, Američanko Lindsey Vonn, pa je zaostala skoraj dve sekundi. Danes bo Mariborčanka poskušala nadgraditi dosežek, medtem ko bo 41-letna ameriška veteranka, ki se je lani vrnila iz pokoja napadla svojo že 84. zmago v svetovnem pokalu. Vonn ima štartno številko 11.

Smučarke v nedeljo čaka še superveleslalomska tekma v St. Moritzu, v torek pa se svetovni pokal nadaljuje s slalomom v Courchevelu v Franciji. Specialistke za hitri disciplini bodo spet na delu konec naslednjega tedna v Val d'Iseru.   

St. Moritz, smuk, štartna lista:

1. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)
2. Jacqueline Wiles (ZDA)
3. Romane Miradoli (Fra)
4. Magdalena Egger (Avt)
5. Ariane Rädler (Avt)
6. Ester Ledecka (Češ)
7. Laura Pirovano (Ita)
8. Jasmine Flury (Švi)
9. Sofia Goggia (Ita)
10. Cornelia Hütter (Avt)
11. Lindsey Vonn (ZDA)
12. Emma Aicher (Nem)
13. Breezy Johnson (ZDA)
14. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)
15. Mirijam Puchner (Avt)
16. Malorie Blanc (Švi)
17. Nina Ortlieb (Avt)
18. Nicol Delago (Ita)
19. Marte Monsen (Nor)
20. Ilka Štuhec (Slo)

Preberite še:

Žan Kranjec
Sportal Žan Kranjec znova v ogenj
THUMB
Sportal Nesrečna Švicarka po grdem padcu in težkih poškodbah takoj na operacijo
Ilka Štuhec
Sportal "Pripravljenost je na ravni, kot bi si želela"
Julia Scheib
Sportal Avstrijka po sobotnem odstopu do zmage, Bucik Jogan do peščice točk
Alice Robinson
Sportal Alice Robinson v Kanadi do zanesljive zmage, edina Slovenka odstopila
Lindsey Vonn Ilka Štuhec Ilka Štuhec St. Moritz smuk alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.