Lakersi skoraj čudežno vstali od mrtvih, Luka Dončić na koncu čestital Clippersom #video

Košarkarji Los Angeles Lakersov so v ligi NBA ostali praznih rok na gostovanju pri mestnih tekmecih Clippersih (104:112). Dišalo je po prepričljivem porazu Jezernikov, ki so proti koncu tretje četrtine zaostajali že za 26 točk (79:53), a so nato v dvorani, ki bo prihodnji mesec gostila zvezdniški spektakel All-Star, sledile vroče minute Jezernikov. Po nori trojki Luke Dončića so se približali le na -2 (91:93), za popoln preobrat pa je zmanjkalo moči in zbranosti. Clippersi so dokazali, zakaj so v zadnjem obdobju najbolj vroče moštvo v ligi NBA, Dončiću pa sta do novega trojnega dvojčka zmanjkali le dve asistenci (32 točk, 11 skokov in 8 asistenc). Lakerse v noči na nedeljo čaka gostovanje v Dallasu. Mavericksi so v dobri formi. Čeprav imajo ogromne težave s poškodbami najboljših igralcev, so v noči na petek po preobratu v zadnji četrtini strli odpor Golden Stata.

LA Clippers : LA Lakers 112:104 (36:29, 64:47, 86:72)

Učinek Luke Dončića: 32 točk (za tri 3/13, za dve 8/14, prosti meti 7/10), 11 sk., 8 as., 3 ukr. žoge, 1 izg. žoga v 39 minutah

Najboljši strelci: Leonard 24 (met iz igre 9/19), Zubac 18 (19 sk.), Harden 18 (met iz igre 6/21, 10 as., 7 sk., 7 izg. žog), Miller 14, Collins 13, Sanders 11 (trojke 3/4), Lopez 10; Dončić 32, James 23 (met iz igre 9/19, 6 as., 5 sk.), Hachimura 12, Smart 10

Lakersi so niz osmih zaporednih gostovanj začeli s preobratom v Denverju, kjer so nadoknadili zaostanek -16, na naslednji tekmi v mestu angelov pa je nekajkrat zadišalo po še večjem čudežu. Pri mestnih tekmecih Clippersih jim sprva ni šlo kaj prida po načrtih. Sredi tretje četrtine so zaostajali kar za 26 točk in se spogledovali z bolečim porazom. Nato pa so sledile minute, s katerimi so številne navijače Lakersov, ki so se odpravili v Intuit Dome, dvignili na noge in skoraj poskrbeli za nov preobrat.

Vrhunci srečanja v Los Angelesu:

Po nori trojki Luke Dončića, njegovi tretji in zadnji na tekmi (za tri točke je vrgel kar 13-krat), so se na polovici zadnje četrtine približali gostiteljem na zgolj dve točki (91:93). Če bi nadaljevali v podobnem ritmu, bi zagotovo vpisali 27. zmago v sezoni, tako pa so ostali prekratki. Clippersi so v odločilnih minutah srečanja zakrpali vrzeli v obrambi in napadu ter na krilih izjemnih posameznikov, Kawhi Leonard je prevladoval v točkah (24), James Harden v asistencah (10), Ivica Zubac pa v skokih (19), nadaljevali vroč trend. V zadnjem obdobju so najuspešnejša ekipa v ligi NBA, to je bila že njihova 14. zmaga na zadnjih 17 tekmah.

Dončić je proti njegovi priljubljeni stranki, v ligi NBA ga ni bilo košarkarja, ki bi se lahko proti Clippersom pohvalil s tako visokih povprečjem doseženih košev, znova presegel mejo 30 točk. Dvoboj je ob metu iz igre 11/27 sklenil pri 32 točkah, 11 skokih in 8 asistencah, a mu je zadovoljstvo skazil poraz ekipe. Ta je znova pogrešala poškodovanega Austina Reavesa.

Lakersi so na šestem mestu zahodne konference, Dončića pa že kmalu čaka nov izziv. Ta bo iz njega izvabil ogromno paleto čustev, saj bo v noči na nedeljo gostoval pri nekdanjih soigralcih v Dallasu.

Začetek? Dve asistenci Dončića, dve trojki LaRavie.

Najboljši strelec lige NBA Luka Dončić je srečanje v dvorani Intuit Dome, kjer bo prihodnji mesec nastopil še na All-Star tekmi, začel z dvema asistencama. Dvakrat zapored je zaposlil Jaka LaRavio, ki je dosegel dve trojki (do konca srečanja je, zanimivo, dosegel zgolj še eno točko), nato pa je začel koš Clippersov polniti še 26-letni Slovenec. Bodisi s točkami oziroma podajami je sodeloval pri uvodnih 10 točkah Lakersov. Ko je Marcus Smart po asistenci LeBrona Jamesa izenačil na 12:12, je bil to prvi koš Jezernikov na tekmi, pri katerem ni sodeloval Dončić.

Atraktivna asistenca Luke Dončića, po kateri je Jake LaRavia zadel trojko:

Luka Dončić goes no-look for Jake LaRavia for 3!



📺 LAL/LAC on Prime pic.twitter.com/BvXfA1ji0k — NBA (@NBA) January 23, 2026

Jezerniki so naleteli na zelo razigranega tekmeca. Najprej jim je obilico težav povzročal Kawhi Leonard, ki je hitro dosegel osem točk, nato se je v napadu ogrel hrvaški center Ivica Zubac. Po trojki Jamesa Hardena, ki je blestel pri asistencah, so Clippersi ušli na 27:21, a mu je s svojo prvo trojko hitro vrnil Luka Dončić (24:27). Čeprav je našel svoj strelski ritem, Clippersi pa so že tradicionalno ekipa, proti kateri dosega veliko točk, se je zaostanek Lakersov večal iz minute v minuto.

Kawhi Leonard je v prvem polčasu dosegel 14 točk. Na koncu je bil s 24 prvi strelec Clippersov. Foto: Reuters

Na krilih natančnih metov, rezervist Kobe Sanders je zadel vse tri mete za tri točke, so gostitelji povedli že s 36:26, nato pa je Rui Hachimura s trojko ob zvoku sirene po podaji Dončića postavil končni rezultat prve četrtine (36:29). Osrednjo razliko je predstavljala (ne)uspešnost meta za tri točke. Clippersi so izza velike črte metali 6/9, Lakersi pa le 3/9.

Clippersi ušli Lakersom že na +19

Ivica Zubac je kraljeval pod obročema. Foto: Reuters Druga četrtina se je pričakovano začela brez Dončića, ki je odigral celotnih uvodnih 12 minut in dosegel 14 točk. Ko se je vrnil na parket, so Lakersi, pri katerih je skušal vleči voz LeBron James, zaostajali za sedem točk (40:47). Dončić je naletel na še tršo obrambo Clippersov, ki so ga pogosto podvajali. Tako je skušal večkrat razigrati soigralce, ki pa večkrat, v tem je prednjačil zlasti DeAndre Ayton, tega niso znali izkoristiti.

Na drugi strani so gostitelji prestavili v višji ritem. Harden je v prvem polčasu podelil kar osem asistenc, Zubac pa je z devetimi skoki, kar pet jih je zbral v napadu, kraljeval pod obročema. Clippersi so bili hitrejši, spretnejši in bolj podjetni, zbrali bistveno več skokov (24:16), tik pred koncem prvega polčasa pa povedli že za 19 točk (64:45). Ko je začel trpeti tudi Dončićev met iz igre, ki je zgrešil nekaj zaporednih trojk, pozneje pa tudi nekaj navidez lažjih metov ob prodorih za dve točke, so se morali Lakersi sprijazniti z visokim zaostankom.

Lakersi po -26 zaigrali kot prerojeni

Drugi polčas se ni začel spodbudno za Lakerse. V napadu so bili v krču, igrali nepovezano, ni jim stekel tudi met. Vključno z Dončićem. Trener JJ Redick se je držal za glavo, Clippersi pa so na krilih košev Leonarda, asistenc Hardna in skokov Zubca po zabijanju hrvaškega centra povedli kar za 26 točk.

Za pokrivanje Luke Dončića je bil večkrat zadolžen tudi Kobe Sanders. Foto: Reuters

Zadišalo je po katastrofi, razpadu igre Jezernikov (79:53), a je nato sledil izjemen preobrat. Lakersi so podobno kot pred nekdaj dnevi v Denverju zaigrali povsem drugače. Grizli so v obrambi, v napadu pa je Dončić tisto, kar je v predhodnem delu srečanja iskal z Aytonom, našel v Jaxsonu Hayesu. Z delnim rezultatom 14:3 so se približali Clippersom in jim poslali sporočilo, kako srečanja še ni konec. Prednost gostiteljev, pri katerih sta manjkala Derrick Jones Jr. in Bogdan Bogdanović, sezono pa je že sklenil Bradley Beal, se je po koncu tretje četrtine stopila na -14.

Dončić po nori trojki približal Lakerse na -2, a ...

Zadnja četrtina se je začela sanjsko za Jezernike. LeBron James je prebudil soigralce, ki so začeli zadevati v serijah. Čeprav jim je Zubac še naprej paral živce s številnimi skoki v napadu, strelsko pa se je pri domačinih prebudil še Jordan Miller, so navdihnjeni Lakersi skoraj ujeli gostitelje. Ko se je vrnil na parket Luka Dončić in zadel noro trojko na eni nogi, to je bil eden izmed vrhuncev srečanja in še ena izmed številnih čarovnij slovenskega superzvezdnika v ligi NBA, so se gostje približali na zgolj dve točki zaostanka (91:93).

Spektakularna trojka Luke Dončića na eni nogi:

LUKA BRINGS THE LAKERS WITHIN 2!



HE'S GOT 29 🪄 pic.twitter.com/ljWyB5TCO2 — NBA (@NBA) January 23, 2026

Zadišalo je po popolnem preobratu, a se je nato roka košarkarjem Jezernikov vse prevečkrat zatresla. Met jih je tako kot večino prvega polčasa prevečkrat pustil na cedilu. Niso več zadevali trojk, na drugi strani pa je bil izza velike črte uspešen Harden, ki se na srečanju sicer ni mogel pohvaliti z natančnim metom. Clippersi so se prebudili, nanizali nekaj košev in si povrnili večjo prednost (103:91).

Ivica Zubac je prispeval 18 točk in kar 19 skokov, od tega devet v napadu. Foto: Reuters

Dvoboj pa vendarle še ni bilo konec, Lakersi so še enkrat pokazali zobe, se z delnim rezultatom 8:0, kjer je levji delež prispeval LeBron James, približali na -4 (103:99), poldrugo minuto pred koncem pa le še na -3 (105:102). Bližje ni šlo. Zubac je odlično predstavo tako v napadu kot tudi obrambi kronal z zabijanjem za 107:102, v naslednjem napadu pa je odprt met za tri točke zapravil Hachimura. Ko je 42 sekund pred koncem za tri točke zadel John Collins (110:102), so se Lakersi znašli v resnih težavah.

Trojka Johna Collinsa za 110:102:

KAWHI FINDS JOHN COLLINS.

JOHN COLLINS FINDS NET.



HUGE 3 TO EXTEND LAC'S LEAD!



Tap to watch on Prime: https://t.co/W0Ia11WTa7 pic.twitter.com/oDtxcfaPaD — NBA (@NBA) January 23, 2026

Sledil je koš Dončića (110:104), po katerem so se Jezerniki približali na -6. Ko so nato prišli do nove žoge, se je Dončiću ponudila priložnost za neoviran met za tri točke. Najboljši strelec lige pa se je takrat nerazumljivo obotavljal, krenil naprej in iskal način, kako bi raje zaposlil katerega izmed soigralcev. Ni našel prave rešitve, nato pa zgrešil trojko iz bistveno težjega položaja. Upanja za morebiten preobrat Lakersov je bilo dokončno konec, Harden je s črte prostih metov postavil končni rezultat.

Bitka za Los Angeles je pripadla Clippersom, Dončića in druščino pa čaka nov izziv že v noči na nedeljo, ko se bo v čustvenem gostovanju predstavil v njegovem "nekdanjemu domu" v Dallasu.

Dallas premagal Golden State

Naji Marshall je dosegel 30 točk. Foto: Reuters Mavericks so v zadnjem obdobju v odlični formi. Čeprav zaradi zdravstvenih težav ne morejo računati na številne prvokategornike, po zadnjih informacijah bi lahko ostali celo do konca sezone brez Kyrieja Irvinga, obenem pa bi jih lahko v kratkem zapustil Anthony Davis, so na domačem parketu ugnali Golden State. Bojevniki, ki so nedavno doživeli šok in do konca sezone ostali brez poškodovanega Jimmyja Butlerja, so v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo petih točk, nato pa so Mavericksi nadigrali Golden State s 39:26 in zmagali s 123:115.

S 30 točkami je blestel Naji Marshall (met iz igre 10/12, dodal je še 7 skokov in 9 asistenc), 21 točk sta dosegla Max Christie in supertalentirani novinec Cooper Flagg, ki je pristavil še 11 skokov. Pri poražencih je pričakovano izstopal Stephen Curry. Dosegel je kar 38 točk, za tri točke metal 8/15, De'Anthony Melton jih je dodal 22, Draymond Green pa je zaradi prisluženih šestih osebnih napak predčasno sklenil srečanje. V 23 minutah je prispeval le štiri točke.

Pred srečanjem v Los Angelesu:

Some pregame prep for Luka Dončić 🙌



AWS NBA Rivals Week continues with Lakers/Clippers at 10pm/et on Prime! pic.twitter.com/jGw6PTSQ8n — NBA (@NBA) January 23, 2026

Tudi tokrat Lakersi, ki so s Clippersi v tej sezoni odigrali dve tekmi in dobili eno, ne bodo mogli računati na Adouja Thiera in Austina Reavesa, ki naj bi se na parket vrnil enkrat v trenutnem nizu gostujočih tekem. Do zdaj je izpustil že 13 zaporednih tekem. Pod vprašajem je nastop Deandreja Aytona, ki je na zadnji tekmi zaradi udarca v oko srečanje končal po prvem polčasu. Pri domačih bodo manjkali Derrick Jones Jr. in Bogdan Bogdanović, medtem ko je sezono že sklenil Bradley Beal. Pod vprašajem je nastop Kawhija Leonarda, ki je izpustil tudi zadnje srečanje, ki so ga Clippersi izgubili na gostovanju pri Chicago Bullsih.

Liga NBA, 22. januar

Lestvici

Preberite še: