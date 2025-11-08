Drama na tekmi Manchestra: poškodba Šeška in dva gola v sodnikovem dodatku

Že uvod v 11. krog je pripadel Manchester Unitedu, ki je igral v Londonu pri Tottenhamu. Benjamin Šeško je dvoboj začel na klopi in vstopil v 58. minuti. Rdeči vragi so vodili od sredine prvega polčasa, ko je zadel Bryan Mbeumo. Ko je bilo 1:1, se je Šeško poškodoval in moral z zelenice. Ruben Amorim ni imel več menjav. V sodnikovem dodatku sta obe ekipi zadeli še enkrat in dvoboj se je končal z remijem 2:2. Jaka Bijol bo z Leedsom v nedeljo gostoval pri Nottingham Forestu. Sledil bo še veliki derbi kroga med Manchester Cityjem in Liverpoolom.

Neville grajal Šeška, Berbatov ga je vzel v bran

Legenda Manchester Uniteda Dimitar Berbatov je zadnji v nizu, ki so stopili v bran Benjaminu Šešku, potem ko je slovenski napadalec prejel ostre kritike Garyja Nevilla. Nekdanji branilec Uniteda je bil kritičen do Šeškovih predstav v zadnjih tednih, še posebej po srečanju z Nottingam Forestom (2:2). "V primerjavi z drugimi napadalci, ki jih je United pripeljal, kot sta Cunha in Mbeumo, je Šeško daleč od tega. Videti je neroden, nekajkrat je imel slab sprejem žoge, ko so žoge šle čez rob. Za skoraj 80 milijonov funtov, čeprav je res mlad in se še vedno uveljavlja, si želiš videti nekaj več," je dejal Neville.

Dimitar Berbatov Foto: Urban Urbanc/Sportida Berbatov, ki je bil leta 2008 predstavljen kot velika okrepitev Uniteda, je opozoril, da bi pretirana negativnost okoli Slovenca lahko spodkopala napadalčevo samozavest. "Vsakdo lahko kritizira prek družbenih omrežij, na televiziji in ne glede na to, kakšno samozavest ima človek, te lahko ostra kritika, ki se nenehno ponavlja, prizadene," je povedal za Metro. "V tem primeru mislim, da poskušam podati svoje mnenje, ampak konstruktivno, in morda videti bolj pozitivno plat stvari, izraziti, kaj pričakujem od igralcev. Šeško je imel počasen začetek, a upajmo, da je pripravljen stopiti naprej in doseči potrebne gole, ki se pričakujejo od devetke v Unitedu," je še dodal.

Guardiola bo v nedeljo dočakal poseben jubilej. Foto: Reuters

Oči bodo v tem krogu uprte na Etihad, kjer se bosta v nedeljo v velikem derbiju spopadla Manchester City in Liverpool. Ekipi na lestvici loči le točka, City je drugi z 19, Liverpool pa mesto za njim z 18. Na derbiju bo poseben jubilej praznoval trener sinje-modrih, Španec Pep Guardiola. Vodil bo svojo jubilejno tisočo tekmo in se boril že za svojo 716. zmago.

"Številke so nore. Ne razmišljam o tem, koliko je bilo tekem in koliko zmag, ampak ko dosežeš mejnik in prebereš, kaj si naredil ... Zmage, povprečje, ne samo v premier ligi in ligi prvakov, v Barceloni smo naredili neverjetne stvari, res je za mano fantastično obdobje," je na novinarski konferenci pred derbijem dejal 54-letni Guardiola in dodal, da je Liverpool idealen tekmec za praznovanje jubileja. "Liverpool je v Angliji naš največji tekmec, zato je prav, da so na mojem jubileju," je Guardiola pohvalil nogometaše Liverpoola, s katerim si je City razdelil zadnjih osem naslovov državnega prvaka.

