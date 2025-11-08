V živo: Velika priložnost Domžal, Olimpija si je oddahnila

Prvoligaški klubi v Sloveniji se merijo za točke zadnjič pred reprezentančnim premorom. Ranjena Olimpija je pot iz rezultatske krize našla proti Primorju, ki ga je premagala z 2:0. Začelo se je v petek popoldne v Murski Soboti, kjer je prerojena Mura po hat-tricku Hrvata Daria Vizingerja in enajstmetrovki v 93. minuti srečanja s 3:2 ugnala Koper. Sobota prinaša spopada v Kidričevem (Aluminij – Domžale) in Domžalah (Radomlje – Maribor), v nedeljo pa se bodo evropski junaki Alberta Riere pomerili z Bravom.

Sobota, 8. november:

Neprepričljiva Olimpija le prišla do treh točk

Nogometaši Olimpije so po štirih tekmah brez zmage vendarle vknjižili nove tri točke. A tudi tokrat so bili daleč od tega, da bi bili prepričljivi, so pa bili v številu doseženih zadetkov na koncu boljši od Primorja. To si je skozi tekmo pripravilo več priložnosti, Matevž Dajčar je nekajkrat rešil Ljubljančane, ki so imeli tudi nekaj sreče, saj so gosti zadeli tudi okvir vrat.

Olimpija je na koncu slavila z 2:0. Foto: Aleš Fevžer

Ajdovci so že na začetku pokazali, da so v Ljubljano prišli izkoristit krizo domačega moštva. Že v prvih 20 minutah so imeli nekaj priložnosti, da bi prišli v vodstvo, za neučinkovitost pa so bili kaznovani v 26. minuti, ko je po kotu z glavo mrežo zatresel Ivan Durdov. Durdov je imel v 53. minuti lepo priložnost, da bi vodstvo Ljubljančanov povišal, a je streljal mimo gola, po tem pa je bilo dolgo časa vse, kar se je dogajalo, le pred vrati Dajčarja. Ta se je nekajkrat izkazal, najbolj po strelu z glavo Rogerja Murilla, Žan Bešir pa je v 84. minuti z glavo zadel še prečko.

Za neučinkovitost so bili gosti kaznovani v drugi minuti sodnikovega dodatka, ko se je po predložku z leve strani pred vrati odlično znašel Aleks Tamm in postavil končni izid.

Slavic po Rieri usoden še za Zeljkovića

Dario Vizinger je dosegel hat-trick. Foto: Jure Banfi Mura je s hat-trickom Daria Vizingerja prišla do tretje zmage v sezoni, neporažena pa je vse od 28. septembra. Varovanci Darjana Slavica so ostali na osmem mestu, a se približali tekmecem pred njimi. Koper je končal niz štirih zaporednih zmag proti Muri na prvenstvu, Zoran Zeljković pa je na klopi Kopra, odkar je pred mesecem dni prevzel kanarčke, doživel prvi poraz.

Mura je povedla že v šesti minuti, ko je po sijajni podaji z desne Faada Sane z glavo zadel Vizinger in Metoda Jurharja premagal s strelom med nogama. Glavni sodnik Slavko Vinčić je v 12. minuti pokazal na belo piko, potem ko je nespretno v obrambi posredoval Luka Bobičanec in pohodil Frana Tomeka, Josip Iličić pa je nato za prvi zadetek na prvenstvu uspešno izvedel najstrožjo kazen.

Domači so znova povedli v 33. minuti, ko je preusmerjen predložek kapetana Nina Koutra nekako padel v osrčje vratarjevega prostora, z desnico pa je žogo za Jurharjev hrbet znova poslal Vizinger. Čeprav so imeli gosti v nadaljevanju terensko premoč, si resnih priložnosti do 76. minute niso priigrali. Nato pa je po podobni akciji kot za zadetek Vizingerja v peti minuti Rimac po odličnem predložku Manserija izenačil z glavo. Ko se je že zdelo, da se bo dvoboj končal brez zmagovalca, je po nespretnem posredovanju rezervista Bricea Negouaija v kazenskem prostoru padel Kouter. Vinčić je pokazal na belo piko. Zanesljiv izvajalec pa je bil Vizinger za svoj osmi gol na prvenstvu.

Domžale po maščevanje za boleč poraz

Sobotno dogajanje se je začelo na Štajerskem. Aluminij v Kidričevem gostil Domžale. Šumari so bili eno lepših presenečenj uvoda v sezono, a zdaj niso zmagali že štiri zaporedne tekme. Na drugi strani se Domžale pobirajo, saj so na prejšnjih treh tekmah zbrale pet točk in imajo priložnost, da se odlepijo z zadnjega mesta. Če zmagajo, bodo prehitele Primorje, ki je v nizu štirih porazov.

Maribor ni v gosteh še nikoli izgubil proti Radomljanom

Druga sobotna tekma se bo začela ob 17.30 v Domžalah. Radomljani se bodo spopadli z Mariborom, najbližjim zasledovalcem vodilnega Celja. Vijolice pod vodstvom Feđe Dudića za pokalnimi zmagovalci zaostajajo devet točk, po šokantnem izpadu v pokalu proti Brinju pa je njihov cilj, da se vmešajo v boj za državni naslov. Za to bodo potrebovali stalnost zmag, hkrati pa bodo morali upati, da bi morda zahteven ritem Celja, ki nastopa tudi v Evropi, ponudil dodatno priložnost za znižanje prednosti Rierove čete.

Radomlje sicer niso doma še nikoli premagale Maribora! Na 12 tekmah so vijolice zmagale sedemkrat, petkrat pa je bil remi. Gol razlika je 33:8 za Maribor. Nasploh so Radomljani stranka po okusu Maribora, na vseh 25 tekmah v prvi ligi so zmagali le enkrat. Maribor je v aktivnem nizu štirih zaporednih zmag, gol razlika znaša 14:1. Foto: Filip Barbalić

Mlinarji pričakujejo dvoboj z Mariborom v dobrem ozračju. Zadnja zmaga v Ajdovščini jim je utrdila samozavest. Na tej tekmi je zadel v polno tudi 17-letni Luka Kušić, eden najmlajših varovancev Makedonca Jugoslava Trenčovskega, ki bo imel v soboto skrb manj, saj pri gostih zaradi kazni rumenih kartonov ne bo najbolj vročega strelca Benjamina Tetteha. Zaradi kazni bo manjkal tudi litovski branilec Pijus Širvys. Navijači Maribora se sprašujejo, kdo bi lahko v napadu zamenjal Tetteha, z desetimi zadetki drugega strelca 1. SNL v tej sezoni. Orpheja Mbine na zadnji tekmi v Ljubljani ni bilo niti v kadru. V soboto bi lahko v 1. SNL debitiral 21-letni Ekvadorec Oscar Zambrano. Je zvezni igralec, nazadnje – pred dopinško kaznijo – je nastopal za Hull City, po tržni oceni Transfermarkta pa je najdražji igralec 1. SNL. Vreden je okrogla dva milijona evrov. Lahko bi tudi nastopil 34-letni Jean Michaël Seri iz Slonokoščene obale, ki se lahko pohvali s pestro in razkošno kariero v najmočnejših ligah na svetu.

Vrhunec kroga se obeta v Celju

Celjani so še enkrat več navdušili v Evropi. V četrtek so obrnili rezultat proti varšavski Legii (od 0:1 do 2:1) in dokazali, da zmorejo zmagovati tudi na tekmah, ko se Franko Kovačević ne vpiše med strelce. Rierova četa želi iti na novembrski počitek dobre volje in v nedeljo – z zadnjim dejanjem 1. SNL pred reprezentančnim premorom – premagati še Bravo. V tej sezoni mu je že podala učno uro sredi Ljubljane, bilo je kar 5:0.

Ko je Bravo na zadnjem gostovanju v Celju zmagal s 3:2, je bil Matej Poplatnik še napadalec ljubljanskega kluba. Foto: Jure Banfi

V veliko opozorilo pa je zadnje gostovanje mladega ljubljanskega kluba v knežjem mestu, ki je v začetku februarja zmagal s 3:2. Zanimivo je, da je takrat zmagoviti gol za Bravo v 76. minuti dosegel Matej Poplatnik, ki zdaj brani barve Celja.

1. SNL, 15. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica: