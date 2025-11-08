Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Sobota,
8. 11. 2025,
16.07

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

voda Teheran

Sobota, 8. 11. 2025, 16.07

51 minut

V Teheranu zaradi hude suše v omejitev oskrbe z vodo

Avtorji:
Ka. N., STA

Teheran, Iran | Teheran je daleč največje iransko mesto, njegovi prebivalci pa porabijo tri milijone kubičnih metrov vode na dan. | Foto Shutterstock

Teheran je daleč največje iransko mesto, njegovi prebivalci pa porabijo tri milijone kubičnih metrov vode na dan.

Foto: Shutterstock

Iran zaradi hude suše načrtuje občasno prekinitev oskrbe z vodo v Teheranu, kjer živi okoli deset milijonov ljudi. Količina padavin v iranski prestolnici je bila letos najnižja v zadnjih sto letih, polovica iranskih provinc pa po navedbah lokalnih uradnikov že več mesecev ni imela niti kaplje dežja, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Teheran je daleč največje iransko mesto, njegovi prebivalci pa porabijo tri milijone kubičnih metrov vode na dan, navedbe lokalnih medijev povzema AFP.

Eden od petih rezervoarjev, ki oskrbujejo prestolnico z vodo - glavni jez Amir Kabir na reki Karadž - je skoraj prazen. Vsebuje 14 milijonov kubičnih litrov, kar je dovolj za manj kot dva tedna oskrbe teheranske regije, so po poročanju iranske tiskovne agencije Irna sporočili iz teheranskega vodovodnega podjetja.

Iranski predsednik Masud Pezeškian je v petkovem nagovoru, ki ga je predvajala državna televizija, medtem še opozoril, da bo Teheran, če do konca leta ne bo dežja, morda treba evakuirati. Podrobnosti o poteku morebitne evakuacije ni navedel.

O omejitvi oskrbe z vodo zaradi suše razmišljajo tudi v drugem največjem iranskem mestu Mašhad, kjer bi ta ukrep po besedah namestnika tamkajšnjega župana Hasana Hoseinija izvajali ponoči.

