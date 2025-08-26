Med gasilsko akcijo in zajemanjem vode za gašenje požara je v helikopter v francoskem mestu Rosporden strmoglavil v jezero. Dvema članoma posadke se je uspelo rešiti in nista poškodovana, so sporočile oblasti.

Specialni helikopter Morane 29 je po tem, ko je želel med gašenjem gozdnega požara na severozahodu Francije v bližini mesta Rosporden iz jezera zajeti vodo, strmoglavil v jezero. Nesreča se je zgodila v nedeljo med zajemanjem vode iz jezera. Kot je razvidno iz posnetka, je helikopter z vrečo za vodo že zajel nekaj vode, se nato dotaknil gladine jezera in spet dvignil. Po tem se je, najbrž tudi zaradi teže vode v vreči, začel začel nenadzorovano vrteti okoli svoje osi in je naposled strmoglavil v jezero.

Prefektura Finistère je zapisala: "Med zajemom vode je helikopter nenadoma zadel gladino vode. Zaradi tega je izgubil nadzor in strmoglavil." Kot še poročajo nekateri mediji, naj bi helikopter pred nesrečo uspešno odvrgel 27 vreč z vodo.

V helikopterju sta bila v času nesreče na krovu pilot in gasilec, ki pa se jima je uspelo rešiti in sta jo odnesla brez večjih poškodb. Župan Rospordena Michel Loussouarn je v izjavi na družbenih omrežjih dejal, da so oblasti sprejele ukrepe za omejitev tveganja za onesnaženje jezera, v teku pa je tudi preiskava nesreče.

Na portalu zamin.uz so zapisali, da model helikopterja Morane 29 v Franciji velja za relativno novo opremo. Od leta 2023 se aktivno uporablja v gašenju gozdnih požarov po vsej državi. Samo v tej poletni sezoni je helikopter opravil 33 poletov in 154-krat dostavil vodo, s čimer je pomagal gasiti požare v različnih regijah.

Letos so se v začetku avgusta v Franciji spopadli z ogromno gozdnimi požari, eden izmed njih obsega območje, ki je večje kot območje Pariza. Do zdaj naj bi po podatkih zabeležili eno smrtno žrtev, najmanj 13 oseb je bilo ranjenih, med njimi 11 gasilcev. S katastrofalnimi požari se je v celotni državi bojevalo več kot 1.500 gasilcev.