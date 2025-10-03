Maraton? Za Tanjo Braun je to zgolj ogrevanje. 50-letna Nemka iz Heidelberga se je podala na izjemen življenjski projekt: v petih letih želi preteči kar 10 tisoč kilometrov skozi deset najbolj neizprosnih puščav sveta. Vsak dan ultramaraton, skozi pesek, vročino, peščene viharje, in to skoraj povsem sama.

Tanja se je v tek zaljubila leta 2007, ko je pretekla svoj prvi maraton, in sicer v preprostih supergah iz diskontne trgovine. Od takrat je tek postal njen način življenja. Ko se je udeležila prvega organiziranega puščavskega teka v Sahari, je vedela, da je našla svojo pot. V 14 dneh je pretekla več kot tisoč kilometrov, a izkušnja je bila vse prej kot lahka: izčrpavajoča vročina, mraz ponoči in neizprosni peščeni viharji, piše Bild.

Global Desert Race: projekt življenja

Iz kontrasta, ki ga je doživela v Sahari, se je rodila njena velika ideja. Medtem ko domačini v puščavi vsak dan bijejo bitko za vodo, ima sama kot tekačica vedno zadostne zaloge. To protislovje jo je spodbudilo k projektu Global Desert Race: deset puščav, deset držav, deset tisoč kilometrov. Cilj ni le športni presežek, temveč tudi ozaveščanje o globalnem pomanjkanju vode.

Soočenje z naravo

Braunova je že na prvih etapah spoznala, da je puščava neizprosna učiteljica. V saharski rečni strugi se je izgubila brez GPS-signala in v paniki računala, koliko časa ji bo zdržala voda. Doživela je tri peščene nevihte, v katerih ji je veter s hitrostjo skoraj 100 kilometrov na uro pihal pesek v obraz "kot brusni papir". Kljub temu se je vedno znova pobrala in nadaljevala.

Zlom trtice v Jordaniji

Maja 2025 jo je pot vodila v Jordanijo v puščavo Wadi Rum. V "popolnih 35 stopinjah" je našla svoj ritem in pretekla povprečno 70 kilometrov na dan. A sedmi dan je prišlo do nepričakovanega preloma, zaradi padca na kamping stolu si je zlomila trtico. Čeprav je poskusila nadaljevati, je bolečina postala prevelika in morala je odnehati. Tek je bil prekinjen.

Deset puščav do leta 2029

Pred njo je še dolg seznam: Avstralija, Čile, Indija, Namibija, Mongolija, Oman, Savdska Arabija in ZDA. Do leta 2029 želi osvojiti vse. "Na koncu me čaka Avstralija. Tam bodo izzivi povsem drugačni: od ekstremne vročine do najbolj strupenih živali na svetu," pravi.

Nemogoče ne obstaja

Čeprav jo puščava vedno znova postavi pred skrajne preizkušnje, Tanja Braun ostaja zvesta svojemu motu: nemogoče ne obstaja. Za mnoge je ultramaraton v puščavi nepredstavljiv, zanjo pa je to pot osebne preobrazbe in globalno sporočilo o vodi, življenju in preživetju.