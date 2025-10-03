Najbogatejši Hrvat na svetu, ki je bogastvo ustvaril v Rusiji

Čeprav njegovo ime ne zveni hrvaško, je Vasilij Anisimov uradno Hrvat in najbogatejši med njimi. Njegovo premoženje je bilo na Forbesovi lestvici najbogatejših v realnem času včeraj ocenjeno na dve milijardi dolarjev (1,7 milijarde evrov), kar ga uvršča na 1688. mesto med svetovnimi milijarderji. Njegova zgodba je preplet geopolitike, poslovne spretnosti in osebnih odločitev, ki ga postavljajo povsem na vrh hrvaške lestvice najbogatejših.

Vasilij Anisimov, rojen leta 1951 v Kazahstanu, je eden tistih poslovnežev, ki so bogastvo ustvarili v turbulentnih časih posovjetske Rusije. Svojo prvo milijardo je zaslužil s trgovanjem z barvnimi kovinami v partnerstvu z milijarderjem Ališerjem Usmanovom, čigar premoženje Forbes ocenjuje na 16,7 milijarde dolarjev (14,2 milijarde evrov). Nato je podjetje prodal in se preusmeril v nepremičninski posel, s katerim je zgradil današnji imperij.

Njegova razvojna družba Coalco danes obvladuje kar 37 tisoč hektarjev zemljišč v okolici Moskve vključno z luksuznim naseljem Akulinino, kjer imajo nepremičnine tudi tesni prijatelji ruskega predsednika Vladimirja Putina, kot je milijarder Arkadij Rotenberg. Forbes njegovo premoženje ocenjuje na 5,5 milijarde dolarjev (4,7 milijarde evrov).

Od juda do milijard

74-letni Anisimov ni le poslovnež, 12 let je bil tudi predsednik ruske judo zveze. Njegova povezava z judom ni naključna, saj je ta šport tesno povezan z rusko politično elito, vključno s Putinom.

Foto: Profimedia

Diplomirani ekonomist Anisimov je leta 2003 pridobil hrvaško državljanstvo na podlagi priporočila takratnega ministra za zdravje Andra Vlahušića v vladi Ivica Račana. V prošnji za državljanstvo je zapisal, da se želi preseliti na Hrvaško in vlagati v medicinske objekte, predvsem v zdravilišče Naftalan v Ivanić Gradu pri Zagrebu. A od teh načrtov ni bilo nič, hrvaški potni list pa je kljub temu obdržal. To mu je omogočilo lažje poslovanje v Evropski uniji. Danes živi v Zürichu v Švici in je ločen oče štirih otrok.

Sam svoj mojster

Forbes navaja, da Anisimov bogastva ni podedoval. Ustvaril ga je sam, tako da je izkoristil priložnosti v času velikih sprememb v posovjetski Rusiji in spisal klasično zgodbo samoustvarjenega milijarderja.

Sankcije? Ne zanj.

Čeprav je bil dolgo tesno povezan z rusko elito, Anisimov nikoli ni bil tarča zahodnih sankcij. To ga ločuje od mnogih drugih ruskih oligarhov. Septembra leta 2022, pol leta po začetku ruske agresije na Ukrajino, se je celo odpovedal ruskemu državljanstvu, kar je dodatno utrdilo njegov status evropskega milijarderja.

Anisimov je tako edinstven primer – Hrvat po potnem listu, Rus po rojstnem kraju in poslovni poti, Švicar po domačem naslovu.