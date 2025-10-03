Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
David Kos

Avtor:
David Kos

Petek,
3. 10. 2025,
14.22

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,97

Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška Hrvati bogastvo Vladimir Putin najbogatejši Forbes Vasilij Anisimov

Petek, 3. 10. 2025, 14.22

1 ura, 6 minut

Vasilij Anisimov ima pod palcem dve milijardi dolarjev

Najbogatejši Hrvat na svetu, ki je bogastvo ustvaril v Rusiji

David Kos

Avtor:
David Kos

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,97
Vasilij Anisimov | Vasilij Anisimov je leta 2003 pridobil hrvaško državljanstvo, leta 2022 pa se je celo odpovedal ruskemu državljanstvu. | Foto Profimedia

Vasilij Anisimov je leta 2003 pridobil hrvaško državljanstvo, leta 2022 pa se je celo odpovedal ruskemu državljanstvu.

Foto: Profimedia

Čeprav njegovo ime ne zveni hrvaško, je Vasilij Anisimov uradno Hrvat in najbogatejši med njimi. Njegovo premoženje je bilo na Forbesovi lestvici najbogatejših v realnem času včeraj ocenjeno na dve milijardi dolarjev (1,7 milijarde evrov), kar ga uvršča na 1688. mesto med svetovnimi milijarderji. Njegova zgodba je preplet geopolitike, poslovne spretnosti in osebnih odločitev, ki ga postavljajo povsem na vrh hrvaške lestvice najbogatejših.

Vasilij Anisimov, rojen leta 1951 v Kazahstanu, je eden tistih poslovnežev, ki so bogastvo ustvarili v turbulentnih časih posovjetske Rusije. Svojo prvo milijardo je zaslužil s trgovanjem z barvnimi kovinami v partnerstvu z milijarderjem Ališerjem Usmanovom, čigar premoženje Forbes ocenjuje na 16,7 milijarde dolarjev (14,2 milijarde evrov). Nato je podjetje prodal in se preusmeril v nepremičninski posel, s katerim je zgradil današnji imperij.

Mark Mateschitz in Victoria Swarovski
Novice Mladi milijarder mariborskih korenin

Njegova razvojna družba Coalco danes obvladuje kar 37 tisoč hektarjev zemljišč v okolici Moskve vključno z luksuznim naseljem Akulinino, kjer imajo nepremičnine tudi tesni prijatelji ruskega predsednika Vladimirja Putina, kot je milijarder Arkadij Rotenberg. Forbes njegovo premoženje ocenjuje na 5,5 milijarde dolarjev (4,7 milijarde evrov).

Od juda do milijard

74-letni Anisimov ni le poslovnež, 12 let je bil tudi predsednik ruske judo zveze. Njegova povezava z judom ni naključna, saj je ta šport tesno povezan z rusko politično elito, vključno s Putinom.

Vasilij Anisimov | Foto: Profimedia Foto: Profimedia Hrvaški potni list – naložba, ki se nikoli ni zgodila

Diplomirani ekonomist Anisimov je leta 2003 pridobil hrvaško državljanstvo na podlagi priporočila takratnega ministra za zdravje Andra Vlahušića v vladi Ivica Račana. V prošnji za državljanstvo je zapisal, da se želi preseliti na Hrvaško in vlagati v medicinske objekte, predvsem v zdravilišče Naftalan v Ivanić Gradu pri Zagrebu. A od teh načrtov ni bilo nič, hrvaški potni list pa je kljub temu obdržal. To mu je omogočilo lažje poslovanje v Evropski uniji. Danes živi v Zürichu v Švici in je ločen oče štirih otrok.

Sam svoj mojster

Forbes navaja, da Anisimov bogastva ni podedoval. Ustvaril ga je sam, tako da je izkoristil priložnosti v času velikih sprememb v posovjetski Rusiji in spisal klasično zgodbo samoustvarjenega milijarderja.

Taylor Swift
Trendi Taylor Swift postala najbogatejša glasbenica na svetu

Sankcije? Ne zanj.

Čeprav je bil dolgo tesno povezan z rusko elito, Anisimov nikoli ni bil tarča zahodnih sankcij. To ga ločuje od mnogih drugih ruskih oligarhov. Septembra leta 2022, pol leta po začetku ruske agresije na Ukrajino, se je celo odpovedal ruskemu državljanstvu, kar je dodatno utrdilo njegov status evropskega milijarderja.

Anisimov je tako edinstven primer – Hrvat po potnem listu, Rus po rojstnem kraju in poslovni poti, Švicar po domačem naslovu.

Hrvaška Hrvati bogastvo Vladimir Putin najbogatejši Forbes Vasilij Anisimov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.