Popzvezdnica Taylor Swift je na Forbesovi lestvici bogastva prehitela Rihanno in s premoženjem 1,6 milijarde dolarjev (1,46 milijarde evrov) postala trenutno najbogatejša glasbenica na svetu. Med moškimi je od nje bogatejši le raper Jay-Z.

Štiriintridesetletna pevka niza dosežke za dosežkom. Zdaj se lahko pohvali tudi s tem, da je postala najbogatejša glasbenica na svetu. S premoženjem 1,6 milijarde dolarjev (1,46 milijarde evrov) je prehitela trenutno drugouvrščeno Rihanno, katere bogastvo se je z 1,77 milijarde dolarjev (1,61 milijarde evrov) zmanjšalo na 1,4 milijarde dolarjev (1,27 milijarde evrov).

Med moškimi je od Swift bogatejši le raper Jay-Z, čigar premoženje znaša 2,5 milijarde dolarjev (2,27 milijarde evrov).

Rekordna turneja Eras

Da je Taylor Swift oktobra lani postala milijarderka, je zaslužna predvsem njena turneja Eras. Takrat je postala prva glasbenica, ki se je uvrstila na to lestvico zgolj na podlagi pesmi in nastopov. Forbes ocenjuje, da njeno bogastvo vključuje skoraj 600 milijonov dolarjev (546 milijona evrov), ki jih je zaslužila z avtorskimi honorarji in turnejami, 600 milijonov dolarjev (546 milijona evrov) vredno zbirko vseh pesmi, v lasti pa ima tudi za 125 milijonov dolarjev (114 milijona evrov) nepremičnin.

Za razliko od preostalih glasbenikov, kot je Jay-Z, njeno bogastvo izvira predvsem iz njene glasbene kariere. Je edina glasbenica v zgodovini, ki je mejnik milijardo dolarjev dosegla s prodajo albumov in nastopi v živo, ne pa podjetniškimi podvigi. S petimi razprodanimi koncerti v Londonu je konec avgusta zaključila evropski del turneje Eras Tour. Ta se bo dokončno končala v začetku decembra v Kanadi.

Pozornost je vzbudila tudi z nedavno podporo Kamale Harris za predsednico ZDA, s čimer je močno razjezila Donalda Trumpa.

