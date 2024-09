Taylor Swift in njen izbranec ukradla vso pozornost #video

Ker v finalu OP ZDA v tenisu ni bilo ne Novaka Đokovića ne Carlosa Alcaraza, ki sta trenutno daleč najbolj priljubljena, so finalistoma, Janniku Sinnerju in Taylorju Fritzu, precej pozornosti ukradli zvezdniki iz šovbiznisa in drugih športov, ki so si ogledali dvoboj. Pravzaprav jih je bilo kar nekaj že v soboto na ženskem finalu.

Taylor Swift in Travis Kelce Foto: Reuters V soboto so v Flushing Meadowsu v newyošrkem Queensu izstopali dirkač formule 1 Lewis Hamilton, šprinter Noah Lyles in košarkar Stephen Curry, v nedeljo pa sta med moškim finalom največ pozornosti ukradla pevka Taylor Swift in njen izbranec igralec ameriškega nogometa Taylor Kelce, ki se je sicer zdel precej zdolgočasen. Agencija Reuters je na primer med dvobojem objavila skoraj več fotografij najbolj vročega ameriškega zvezdniškega parčka kot pa fotografij Jannika Sinnerja in Taylorja Fritza. Ob Swiftovi in Kelceju sta bila na tribuni VIP tudi njegov soigralec in podajalec Kansas City Chiefsov Patrick Mahomes ter njegova žena. Zelo elegantna je bila tudi smučarka Mikaela Shiffrin. Poglejte jih v zgornjem video kolažu.

Zmagovalca letošnjega OP ZDA sta sicer postala Arina Sabalenka in Jannik Sinner. Ta je postal prvi Italijan z lovoriko na OP ZDA. Domačega aduta Fritza je premagal po dobrih dveh urah v treh nizih. Američani bodo tako zmagovalca čakali vsaj še eno leto, že 22.