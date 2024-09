Zvezdniška podpora za Fritza, a grand slam gladko Sinnerju

V finalu teniškega OP ZDA je prvi nosilec Italijan Jannik Sinner, ki je bil kot deček smučar, po dveh urah in 17 minutah gladko v treh nizih s 6:3, 6:4, 7:5 premagal 12-postavljenega Američana Taylorja Fritza, ki je igral svoj prvi finale na grand slamih. V Flushing Meadowsu ni manjkalo znanih obrazov, že na sobotnem ženskem finalu smo videli Stepha Curryja, Lewisa Hamiltona in Noah Lylesa, tokrat pa Mikaelo Shiffrin, Marijo Šarapovo, Patricka Mahomesa, Travisa Kelceja in Taylor Swift.

Travis Kelce in Taylor Swift Foto: Reuters OP ZDA je eden najbolj nepredvidljivih turnirjev za grand slam, kar se je še enkrat več pokazalo. Letos je bilo precej presenečenj, vključno s hitrim slovesom branilca naslova Novaka Đokovića in zmagovalca Wimbledona Carlosa Alcaraza. Tako smo dobili finalni obračun, ki ga ni nihče pričakoval. Jannik Sinner, prvi igralec sveta, se je suvereno prebil do velikega finala. Z neverjetnim izkupičkom 54 zmag in le petih porazov v sezoni je bil Italijan velik favorit. Taylor Fritz je z zmago v petih nizih nad Francesom Tiafoejem postal prvi Američan v finalu OP ZDA po Andyju Roddicku leta 2006. Pokazal je izjemno vzdržljivost, kar mu je do neke mere omogočilo preboj do finala. Zadnji Američan z zmago na domačem grand slamu je Roddick (2003).

Tretji niz je dobil s 7:5. Foto: Reuters Finale je bil vseeno zelo zanimiv, sploh za Američane. In zato v Flushing Meadowsu ni manjkalo znanih obrazov, med drugim smo opazili Mikaelo Shiffrin, Marijo Šarapovo, Patricka Mahomesa, Travisa Kelceja in Taylor Swift. Glasbena zvezdnica je zagreto navijala, kot na tekmah Kansas City Chiefsov za svojega izbranca Kelceja, a v prvem nizu njenemu rojaku ni to prav nič pomagalo. Izgubil je že prvo igro na svoj servis, po 40 minutah pa je po tretjem brejku Italijan dobil niz s 6:3.

Taylor Fritz je v svojem sploh prvem finalu grand slamov imel številno zvezdniško podporo. Foto: Reuters

V drugem nizu je bil za Sinnerja dovolj en sam odvzem servisa, v deseti igri za dobljen niz pod 40 minutah s 6:4. Američan je imel po dveh nizih že 19 neizsiljenih napak, Italijan samo devet. Več odpora je Fritz pokazal v tretjem nizu in po brejku povedal s 5:3. A veselje je bilo kratkotrajno, v naslednjih igrah je Sinner poslal nekaj neubranljivih žogic. Dobil je štiri zaporedne igre, torej dva brejka in niz ter dvoboj dobil s 7:5. Točno uro je trajal tretji niz.

Sinner je postal sploh prvi Italijan z zmago na OP ZDA. "Rad bi začel pri Taylorju, vem koliko truda vlaga. Uspešno delo opravljaš, čestitke. Verjamem, da boš odigral še veliko takih tekem. Ta naslov mi pomeni zelo veliko, saj zadnje obdobje moje kariere res ni bilo lahko. Ekipa okoli mene in bližnji me podpirajo vsak dan. Ljubim tenis, veliko vadim za takšne priložnosti, a hkrati sem ugotovil, da je izven igrišč življenje. Zmago bi rad posvetil teti, ki se zdravstveno ne počuti dobro in ne vem, kako dolgo jo bom še imel v življenju," je bil po zmagi čustven Sinner.