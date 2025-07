Poletje brez omejitev: varno in enostavno spremljanje glukoze

Poletje je čas za lahkotnost – za sprehode ob morju, skoke v vodo, leden sladoled in sproščene dni. A če živite s sladkorno boleznijo, so toplejši meseci lahko nekoliko zahtevnejši – predvsem zaradi vpliva vročine, sonca, znoja in vode na vaše pripomočke za spremljanje glukoze. Napreden sistem FreeStyle Libre 2 Plus , ki omogoča neprekinjeno spremljanje ravni glukoze brez rutinskega zbadanja v prst, uporabnikom vsak dan olajšuje obvladovanje bolezni 1,2 . A da bi optimalno deloval tudi poleti, potrebuje nekaj dodatne pozornosti. V nadaljevanju vas čaka nekaj praktičnih nasvetov o tem, kako poskrbeti, da bo vaš senzor zanesljivo deloval – kjerkoli vas ujame naslednja poletna pustolovščina.

Zaščita pred soncem in znojem

Poleti koža pogosto postane bolj mastna in vlažna zaradi povečanega znojenja. Kombinacija potu, toplote in UV-žarkov lahko vpliva na oprijem obliža, s katerim je senzor pritrjen na kožo. Poleg tega v vročih dneh pogosto uporabljamo sončne kreme, ki so mastne in lahko dodatno zmanjšajo učinkovitost lepilne plasti.

Zato priporočamo, da senzor poleti vedno dodatno zaščitite z zračnim, koži prijaznim obližem, ki bo pomagal ohraniti senzor na mestu tudi ob povečanem potenju. Pomembno je tudi, da sončne kreme ne nanesete preblizu senzorja, saj lahko tudi to vpliva na oprijem.

Senzor na dopustu

Pakiranje za dopust običajno vključuje sončna očala, kopalke in klobuk – če pa imate sladkorno bolezen, je treba misliti še korak dlje. Na seznam obvezne poletne opreme dodajte rezervni senzor, alkoholne robčke za pripravo kože, zaščitne obliže in morebitno dodatno opremo, ki jo uporabljate ob senzorju.

Z dobro pripravo se boste izognili stresnim situacijam v primeru, da bi senzor odpadel ali se poškodoval – zlasti na lokacijah, kjer dostop do specializirane pomoči ni preprost. Pomembno je tudi, da poznate kontaktne poti za tehnično podporo, če bi na dopustu naleteli na težave. Bolje dobro pripravljeni kot presenečeni!

Plavanje in stik z vodo

Poletje brez skoka v morje ali osvežitve v bazenu si je težko predstavljati – in dobra novica je, da lahko v vodo brez skrbi vstopite tudi s senzorjem FreeStyle Libre 2 Plus. Senzor je vodoodporen in prenese do 30 minut v vodi do globine enega metra, kar pomeni, da običajno kopanje ali prhanje ne predstavljata težave.

A kljub tej zaščiti bodite previdni. Dolgotrajno namakanje, plavanje v slani vodi, izpostavljenost močnim curkom ali mehanski pritisk (na primer drgnjenje ob rob bazena ali med oblačenjem) lahko vseeno vplivajo na oprijem senzorja. Če veliko časa preživite v vodi, je priporočljivo, da senzor dodatno utrdite z zaščitnim obližem, ki bo poskrbel, da bo senzor ostal varno na svojem mestu.

Po plavanju senzor osušite z brisačo z nežnim tapkanjem, izogibajte se drgnjenju z brisačo. Tako boste poskrbeli, da bo senzor brez težav spremljal vašo raven glukoze tudi takrat, ko se boste vi brezskrbno potopili v poletne užitke.

Ne pozabite na kožo

Podlaga, na katero je senzor nameščen, je ključna za njegovo delovanje – zato je priprava kože pred namestitvijo izjemno pomembna. Preden senzor namestite, mora biti koža popolnoma čista, suha in brez ostankov krem, olj ali znoja. Najbolje je, da mesto očistite z alkoholnim robčkom in pustite, da se povsem posuši.

V poletnih mesecih, ko se koža zaradi toplote bolj poti, je dober oprijem še posebej pomemben. Pravilna priprava kože bo pomagala, da bo senzor ostal trdno na mestu tudi ob višjih temperaturah, med športom ali po dnevu na plaži.

Za dodatno zaščito lahko uporabite tudi zaščitni obliž, še posebej če veste, da vas čaka aktiven ali poten dan. Koža je temelj vaše izkušnje z merjenjem glukoze – poskrbite zanjo in tudi senzor vam bo služil zanesljivo.

Ko se kaj zalomi

Če se senzor FreeStyle Libre 2 Plus odlepi, se pojavijo težave z meritvami ali kakršnekoli nejasnosti, ni razloga za skrb. Uporabnikom je na voljo brezplačna telefonska številka 080 11 00, dosegljiva vsak delavnik med 8.00 in 16.00, kjer lahko dobijo strokovno pomoč in usmeritve. Prav tako lahko kadarkoli pišejo na elektronski naslov podpora.si@abbott.com.

Za več informacij in trikov, kako senzor v poletnih razmerah najbolje zaščititi, so na voljo tudi kratki video nasveti na uradni spletni strani produkta.

FreeStyle Libre 2 Plus – za poletje brez skrbi.

FreeStyle Libre 2 Plus: manj skrbi, več nadzora Priznani sistem za spremljanje glukoze FreeStyle Libre 2 Plus, ki ljudem s sladkorno boleznijo vsak dan olajšuje življenje1,je na voljo v trgovinah Sanolabor. Njegova glavna prednost? Merjenje glukoze brez bolečih zbadanj v prst2. Senzor, nameščen na hrbtni strani nadlakti, meri glukozo v medceličnini in vsakih 60 sekund zabeleži novo vrednost3.Uporabnik lahko s pomočjo pametnega telefona4 ali čitalnika5 vidi trenutne vrednosti, trende in zgodovino meritev – podatki pa se samodejno osvežujejo kar petkrat hitreje kot pri drugih sistemih CGM6. Zaradi boljše preglednosti nad glukozo kar 95 odstotkov uporabnikov poroča, da bolje razumejo nihanja glukoze vsvojem telesu7 – kar pomeni več varnosti, manj stresa in več svobode pri vsakdanjih odločitvah.

