Italijanski tenisač Fabio Fognini je pred dnevi v Wimbledonu izgubil proti Carlosu Alcarazu. Takrat smo vedeli, da je bil to njegov zadnji dvoboj v Wimbledonu, a bil je pravzaprav zadnji v karieri. Oznanil je, da je njegove profesionalne kariere konec.

Fabio Fognini Foto: Reuters Fabio Fognini je pred mastersom v Rimu maja dejal, da se namerava v roku 12 mesecev upokojiti. A to se je zdaj zgodilo precej prej, kot so vsi mislili – že po letošnjem Wimbledonu. "To je najboljši trenutek za slovo." S Carlosom Alcarazom je sicer v prvem zgubil po izvrstnem dvoboju, ki je trajal kar pet nizov. Mladi Španec je takrat dejal, da bi Italijan lahko igral še naprej.

Fognini je bil na lestvici ATP najvišje na devetem mestu, trenutno pa je 138. igralec sveta. Osvojil je devet turnirjev ATP, leta 2019 denimo v Monte Carlu. Na grand slamih je bil najboljši na Rolandu Garrosu leta 2011, ko se je prebil do četrtfinala. Proti igralcem iz prve deseterice je dobil 17 dvobojev, najbolj odmevna je bila zmaga v petih nizih proti Rafaelu Nadalu na OP ZDA leta 2015.

Uspešnejši je bil med dvojicami. Leta 2015 je z rojakom Simonejem Bolellijem osvojil OP Avstralije, s čimer sta postala prvi italijanski par s slavjem v dvojicah. Na Rolandu Garrosu in v New Yorku je igral v polfinalu.