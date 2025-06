Dve veliki presenečenji že prvi dan, Alcaraz se je rešil v petem nizu

V ponedeljek se je v Wimbledonu začel najprestižnejši teniški grand slam. Že eden prvih dvobojev se je končal s presenečenjem. Izgubil je deveti nosilec Danil Medvedjev, po dobrih treh urah igre ga je s 3:1 v nizih premagal Benjamin Bonzi, šele 64. na lestvici ATP. Še večje presenečenje je pripravil 143. na jakostni lestvici iz Čila, Nicolas Jarry. Po treh urah in 33 minutah, potem ko je izgubil uvodna dva niza, je s 3:2 izločil osmopostavljenega Holgerja Runeja. V težkem položaju je bil tudi drugi nosilec Carlos Alcaraz, ki je s 16 let starejšim Fabiom Fogninijem zmagal šele po petem nizu, po štirih urah in pol.

Fabio Fognini Foto: Reuters Že prvi dan je na sveto travo stopil tudi Carlos Alcaraz, lanski zmagovalec. V Wimbledon prihaja po tretji zaporedni naslov. Na sveti travi ni izgubil prejšnjih 14 dvobojev. V finalu je mladi Španec obakrat premagal Novaka Đokovića. Na drugi strani mreže ga je pričakal izkušeni Fabio Fognini, nekdanji igralec prve deseterice, ki je v karieri že premagoval najboljše. Čeprav je imel Alcaraz prednost v medsebojnih dvobojih (2:0), pa Italijan slovi po svoji nepredvidljivosti in Španec je imel res vse prej kot lahko delo.

Carlos Alcaraz se je pobral po stiski v četrtem nizu. Foto: Reuters Alcaraz je prvi in tretji niz dobil s 7:5, v drugem je izgubil po podaljšani igri (6:7). V četrtem pa je bil Fognini dosti boljši nasprotnik (6:2). In po treh urah in 48 minutah dvoboja se je začel odločilni peti niz. V tem je Španec zaigral precej bolje, Italijanu hitro odvzel niz in nato za vodstvo s 3:0 še preobrnil potek tretje igre. Fognini se je zdel vse bolj izčrpan. Res je bilo vroče. Takrat je enega od gledalcev obšla slabost in dvoboj je bil za nekaj minut prekinjen. Alcaraz je na tribuno odnesel vodo in požel aplavz. Po prekinitvi je Španec udarjal vse boljše žogice, napake Italijana so se vrstile in favorit je niz dobil s 6:1. Vseeno je 38-letni Fognini, 16 let starejši od Alcaraza, navdušil s svojo predstavo. Zadnjič je igral v Wimbledonu.

Danil Medvedjev je izpadel že v prvem krogu. Foto: Reuters

Benjamin Bonzi je pripravil presenečenje prvi dan Wimbledona. Foto: Reuters Svoje navijače je znova razočaral ruski tenisač Danil Medvedjev, dvakratni polfinalist tega turnirja. Devetega igralca sveta je izločil 64. na svetovni lestvici, Francoz Benjamin Bonzi, ki je slavil s 7:6 (2), 3:6, 7:6 (3), 6:2). Rusa je poraz precej razjezil in se je znesel nad svojimi loparji. Poslovil se je tudi Grk Stefanos Cicipas, potem ko je dvoboj predal Francozu Valentinu Royerju. Slednji je proti 24. nosilcu vodil s 6:3 in 6:2.

Čilec je že prvi dan Wimbledon doma poslal Holgerja Runeja. Foto: Reuters

Wimbledon, ATP, 1. dan:



1. krog

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Fabio Fognini (ita) 7:5, 6:7, 7:5, 2:6, 6:1;

Benjamin Bonzi (Fra) - Danil Medvedjev (Rus/9) 7:6 (2), 3:6, 7:6 (3), 6:2;

Nicolas Jarry (Čil) - Holger Rune (Dan/8) 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4;

Learner Tien (ZDA) - Nishesh Basavareddy (ZDA) 7:6 (5), 6:3, 6:2;

Jiri Lehečka (Češ/23) - Hugo Dellien (Blv) 4:6, 6:2, 6:2, 7:6 (0);

Mattia Bellucci (Ita) - Oliver Crawford (VBr) 6:7 (2), 6:3, 6:4, 6:4;

Frances Tiafoe (ZDA/12) - Elmer Moeller (Dan) 6:3, 6:4, 6:2;

Adrian Mannarino (Fra) - Christopher O'Connell (Avs) 6:2, 6:4, 6:3;

Cameron Norie (VB) - Roberto Bautista-Agut (Špa) 6:3, 3:6, 6:4, 7:6;

Nuno Borges (Por) - Francisco Cerundolo (Arg/16) 4:6, 6;3, 7:6, 6:0;

Oliver Tarvet (VBr) - Leandro Riedi (Švi) 6:4, 6:4, 6:4.