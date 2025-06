Sabalenka zlahka v drugi krog, domača ljubljenka igra zvečer

Že prvi dan grand slama v Wimbledonu je na igrišče stopila Arina Sabalenka, prva igralka sveta, in v uri in 13 minutah s 6:1 in 7:5 premagala Carson Branstine. Domači gledalci stiskajo pesti za Emmo Raducanu, a njena nasprotnica prav tako prihaja iz Velike Britanije.